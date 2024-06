Subway añadirá nueva forma de ordenar a sus 160 restaurantes en Puerto Rico

La ejecutiva enfatizó que los nueve sándwiches son únicos para Puerto Rico, no existen en ningún otro Subway fuera de la isla . Cada país tiene sus propias recetas y ninguna es igual a otra en ningún lugar del mundo.

Cómo funciona Subway Series

Cada uno de los nueve sándwiches tiene un nombre y un número, que aparecerán en la pizarra del menú, con una foto y una descripción de lo que contiene cada receta. “El cliente va a poder ordenar por nombre o por número, y el sándwich se preparará al momento. Son recetas predeterminadas, no pre-hechas. Y vamos a permitir ciertas modificaciones, por ejemplo, añadirle aceitunas, aunque no las lleve, siempre y cuando no cambie la esencia de la receta”, indicó Rosario-Chaves.