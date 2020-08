Poco se sabe del estatus de la transacción entre Taubman Centers y Simon Property Group (SPG) desde que la segunda anunció en junio que cancelaba los acuerdos de compraventa con la primera; pero en el ínterin SPG ha realizado nuevas ofertas para adquirir cadenas minoristas y hasta se rumora que negocia con Amazon para alquilarle espacios en sus malls.

Ayer ambas empresas presentaron los resultados financieros para el segundo trimestre de 2020.

En el caso de SPG, informó que el ingreso neto consolidado fue de $290.5 millones para el segundo trimestre, casi la mitad de los $796 millones que reportó en el 2019 para el mismo periodo. Su tasa de ocupación es 92.9% y solo tiene 15 centros comerciales aún cerrados, todos ellos en el estado de California.

Por su parte, Taubman Centers reportó una pérdida neta de $41.8 millones para el segundo trimestre. De sus 26 propiedades, todas, excepto dos en California, han reanudado operaciones. La tasa de ocupación era 91.5% al 30 de junio de 2020.

“Debido a la transacción pendiente con Simon Property Group, que actualmente es objeto de litigio, la compañía no realizará una conferencia telefónica para revisar los resultados financieros del segundo trimestre de 2020”, expresó Taubman Centers en comunicado de prensa.

Taubman explicó que a principios de agosto, la compañía modificó su línea de crédito rotativa principal de $ 1,100 millones y sus contratos de préstamos a plazo no garantizados, con el objetivo de garantizar la flexibilidad financiera adecuada durante la pandemia. Asimismo, informó que ha hecho ajustes en sus gastos operacionales, y en los gastos de capital, en el caso de estos últimos el recorte es equivalente al 50% del gasto presupuestado originalmente.

“Nos complace haber completado esta enmienda, que brinda flexibilidad financiera, mientras nuestra cartera continúa recuperándose de la pandemia”, dijo Simon J. Leopold, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Taubman Centers. “Agradecemos enormemente el fuerte apoyo que hemos recibido de nuestros socios bancarios a lo largo de los años y, en particular, durante este tiempo sin precedentes”, agregó Leopold.

Pese a que SPG desistió de adquirir las propiedades de Taubman Centers -incluyendo su propiedad en la isla The Mall of San Juan- fuentes de The Wall Street Journal y otros medios en EE.UU. han indicado que esta negocia con Amazon el alquiler de espacios en sus centros comerciales, específicamente los que ocupan tiendas anclas como Sears y JCPenney.

Ambas cadenas enfrentan serios problemas financieros, por lo que algunos analistas han señalado que es cuestión de tiempo el que ocurra el cierre de muchas de esas tiendas en los malls.

Algunos expertos del sector comercial opinan que si, en efecto, se materializan las negociaciones entre SPG y Amazon ambas empresas saldrían ganando, pues la primera no tendría esos espacios vacíos de las anclas en sus propiedades y la segunda obtendría más centros de almacenamiento en localidades que están más cerca de sus clientes.

Sin embargo, hay quienes opinan que la negociación no es tan fácil, pues Amazon utilizaría los espacios como almacenes y la zonificación de los centros comerciales no se ajusta a ese uso.

En Puerto Rico Amazon inició a finales de mayo el envío directo de un avión diario con mercancía para clientes en la isla.

En el caso de SPG, esta tiene dos propiedades en Puerto Rico: Plaza Carolina y Premium Outlets en Barceloneta.

La negociación con Amazon no es la única que lleva a cabo SPG. Tras la difícil situación que enfrenta el sector detallista en Estados Unidos varias cadenas se han acogido a la quiebra, lo que ha movido a la compañía de centros comerciales a adquirir algunas de ellas.

JCPenney, que tras el cierre de los comercios a causa de la pandemia, tuvo que acogerse a la Ley de Quiebras a mediados de mayo, es una de las que le interesa adquirir a SPG.

Otra cadena es Brooks Brothers, la cual el mes pasado también radicó quiebra. SPG se unió al conglomerado Authentic Brands Group (ABG) para hacer una oferta por la cadena de tiendas de ropa. Se supone que hoy martes se dé a conocer quién finalmente será el nuevo dueño.

En febrero de este año, SPG en unión a ABG y a la compañía de centros comerciales Brookfield compraron por $81 millones a la cadena Forever 21, que estaba en quiebra. Forever 21 era uno de los principales inquilinos en los malls de SPG, con casi un centenar de tiendas.

En el año 2016, SPG se unió también a General Growth Properties -ahora propiedad de Brookfield- para comprar a la cadena Aeropostale, de la cual en aquel momento SPG tenía 160 tiendas en su portfolio de centros comerciales.