¿Te gustaría vender tus productos en Plaza Las Américas?

“Pero es una marca que yo fundé y sigue teniendo un espacio en mi corazón. Yo creo que lo más importante que me ofreció esta competencia, además del capital, fue la educación. Yo no estudié administración de empresas, pero me aventuré a abrir un negocio y no tenía idea de lo que estaba haciendo. No es hasta que gané que comienzo a adquirir conocimientos que no tenía, hasta cómo preparar un plan de negocio”, contó. “Luego de ganar, tuve que aprender cómo trabajar con empleados, cómo hacer el marketing, ventas. Lo más importante que me llevé fue la educación que para mí, como empresaria, me ha servido para seguir teniendo distintos proyectos”.