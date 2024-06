Chili’s reinaugura su restaurante en Plaza Las Américas

El restaurante se mantuvo cerrado los pasados meses en lo que renovaba la cocina y el interior del establecimiento. Hacía 14 años que Chili’s no remodelaba el restaurante de Plaza , la última vez que trabajó una renovación allí fue en el 2010, cuando también estuvo cerrado par de meses en lo que modernizaba su decoración y eliminaba los distintos niveles que antes tuvo el establecimiento.

En esta ocasión, el trabajo incluyó la remodelación de la cocina, la que han llamado “Kitchen of the future”, según Artur Jotic, presidente de International Restaurant Services Inc (IRSI), operador de Chili’s en Puerto Rico. Indicó Jotic que la cocina cuenta con dos sistemas de tecnología de alto impacto, los cuales reducen los tiempos de cocción hasta en un 50%.