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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Texaco invierte $2 millones en el desarrollo de su aplicación móvil

Los clientes podrán redimir puntos por la compra de combustible y productos en las tiendas de conveniencia a través del programa Texaco Rewards

16 de abril de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Texaco Rewards requirió una inversión de $2 millones por parte de Texaco Puerto Rico. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Los clientes de Texaco Puerto Rico podrán beneficiarse del programa de lealtad Texaco Rewards, que permitirá sumar y redimir puntos tanto por la compra de gasolina como por la adquisición de productos en las tiendas de conveniencias.

Charlotte Pacheco, gerente de Marca y Mercadeo de Texaco con Techron, precisó que la iniciativa requirió una inversión de $2 millones para el desarrollo de la aplicación móvil de la plataforma, su integración operativa, capacitación y despliegue en la red de estaciones participantes.

El desarrollo de la aplicación móvil, además, creó más de 30 empleos directos e indirectos.

Pacheco precisó que sobre 200 estaciones de Texaco localizadas alrededor de la isla están identificadas con un código QR que el cliente deberá escanear para pagar la gasolina a través de Texaco Rewards.

“Dentro de la tienda, el cliente tiene posibilidades de pagar por la aplicación tanto en tarjeta de crédito como ATH móvil, pero si no quiere usar ni ATH móvil ni tarjeta de crédito, pero si quiere usar la suma de puntos para luego redimir el descuento, pues puede pagar en efectivo con el cajero y entonces acumular sus puntos”, explicó Pacheco.

Por su parte, Jacqueline Santiago, gerente de Ventas, detalló que el desarrollo de Texaco Rewards inició hace unos tres años con grupos focales que incluyeron a los detallistas de gasolina y clientes.

Santiago aseveró que el consumidor está optando por comercios donde obtenga un un retorno por sus compras.

“Nosotros nos hemos especializado en hacer promociones y eventos. Eventos únicos para distinguirnos de la competencia, y esta parte de ahorros es bien importante para el consumidor”, apuntó.

Pacheco y Santiago explicaron que, durante el primer año de Texaco Rewards, esperan atender al 10% de los clientes de la marca.

Para ello, las ejecutivas destacaron que cuentan con el respaldo de los dueños de las estaciones de gasolina.

“Ellos (los detallistas) están ávidos y contentos porque es una versatilidad dentro de la industria, dentro del negocio, que crea un valor agregado que hoy no tenían”, aseveró Santiago.

El lanzamiento de Texaco Rewards coincide con el sexto aniversario del regreso de la marca Texaco al mercado puertorriqueño.

La acogida, según Santiago, “ha sido sumamente positiva”.

“Texaco tiene un legado que viene de familia, de generaciones. La gente no nos había olvidado; simplemente retornamos mucho más fuertes. La acogida ha sido elegante, consistente y leal”, reclamó.

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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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