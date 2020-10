The House Wine, Beer & More anunció que, a partir del miércoles, 28 de octubre reiniciará operaciones en su tienda de Plaza Caparra en Guaynabo. De esta forma, se une a las tiendas de Condado, en el segundo nivel de SuperMax De Diego y Plaza Guaynabo, que ya están ofreciendo servicio en horario regular de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., y domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La tienda de Plaza Caparra será la primera que también reabra el área de “Sip & Eat”, en la cual los clientes podrán descorchar sus vinos preferidos acompañados de una variedad de tapas preparadas al momento. El espacio estará operando en horario de 11:00 p.m. a 9:00 p.m. siguiendo estrictos protocolos de seguridad, con un aforo reducido y las mesas tendrán el distanciamiento social requerido.

Como una alternativa, los consumidores pueden hacer sus compras a través TheHouseToYou.com, la nueva plataforma para compras en línea, para entregas al hogar u oficina dentro el área metropolitana.

The House Wine, Beer & More cuenta con más de 1,500 etiquetas de vino; sobre 700 licores y más de 150 marcas diferentes de cervezas artesanales. Además, cuenta una gran variedad de accesorios, desde descorchadores y “bottle stoppers” para vinos y espumosos, hasta decantadores, canastas de regalo, entre muchos otros.

