The Mall of San Juan celebra una década de evolución

1 / 20 | The Mall of San Juan entra en su segunda etapa de expansión. En 1990, New Century Development concibió el proyecto comercial Plaza Internacional, dirigido al segmento de lujo. El centro comercial enclavaría en Río Piedras, en un predio cercano a la Villa Olímpica que se erigió para los Juegos Panamericanos de 1979 y al puente Teodoro Moscoso.