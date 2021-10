The Mall of San Juan celebrará la Semana del Voluntariado, convirtiendo un espacio del centro comercial en un centro de adopción de perros junto a la entidad OBRA, Organización Pro-Bienestar, Rescate y Adopción de los Animales.

El evento se llevará a cabo el viernes, 8 de octubre de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., sábado 10, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingo, 11 de octubre de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Las personas interesadas podrán visitar la terraza al lado de Metropol Bar & Grill en la entrada norte.

“Estamos muy felices de unirnos a OBRA en lo que sabemos va a ser un evento exitoso de adopción de perritos. Todos los años apoyamos diversas causas y este año quisimos dedicar nuestro tiempo y ofrecer nuestro espacio a esta causa, que tanto apoyo necesita en Puerto Rico”, comentó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan. “Junto a OBRA, esperamos darle un hogar y mucho, mucho amor a estos perritos rescatados”.

OBRA es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros y gatos en Puerto Rico cuya misión es reducir la población de perros y gatos sin hogar. A través de voluntarios, OBRA rescata los animales, provee servicios veterinarios, busca hogares temporeros y realiza todas las gestiones para conseguirle un futuro asegurado a estas mascotas. Diariamente, proveen comida y agua a sobre 175 perros y 100 gatos en las áreas de Bayamón y Guaynabo.

A este evento se une la familia de Pet’s Like, marca de comida de perros que donará 660 libras de comida seca para perro (330 libras para perro adulto y 330 libras para puppies). Adicional, tendrá muestras de productos y la visita de un personaje muy especial. Pet’s Like contiene ingredientes 100% naturales, no contiene sabores artificiales e incluye Yucca Schidigera, la cual reduce el olor de las heces. Adicional, se estarán recibiendo donaciones necesarias como comida seca y de lata para perro puppy y perro adulto, “puppy pads,” detergentes para limpieza, jaulas de rejilla y camitas para perros.

“De parte de todos los que trabajamos en OBRA, queremos agradecer a The Mall of San Juan y a Pet’s Like por su generosa donación, la cual nos ayudará a continuar nuestro trabajo y nuestra misión”, dijo Giselle Colón, tesorera y secretaria de OBRA. “OBRA no recibe fondos del gobierno y funciona a través de donaciones. Su empatía y amor hacia los animales servirán de ejemplo para que logremos que más personas y entidades se conviertan en la voz de esos que no tienen voz y que nos necesitan para ser rescatados y salvados de una muerte segura en las calles”.

Cualquier persona que desee adoptar deberá cumplir con todos los requisitos estipulados en el cuestionario de adopción y firmar un contrato de adopción. Dentro de los mismos, se indica que el perrito no podrá vivir en el patio, hay un costo de adopción de $350 que incluye vacunación y desparasitación ($175) y esterilización ($175) y debe tener collar con su nombre al momento de ser adoptado.