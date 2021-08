Con el paso de la tormenta Fred esta semana y la cercanía del pico de la temporada de huracanes en septiembre, el doctor en medicina veterinaria y presidente de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, José Arce, ofreció recomendaciones para mantener a las mascotas seguras durante fenómenos atmosféricos, entre ellas, colocarles un microchip.

Debido a la ansiedad, muchas mascotas, incluyendo perros, gatos y caballos, escaparon de sus casas durante el paso del huracán María, en 2017.

Por eso, la recomendación principal que presentó Arce para la seguridad de los animales es que, además de collares con la información de sus dueños, se les coloque un microchip a las mascotas, tan pequeño como un grano de arroz, que contiene la información que permite que se devuelvan a sus hogares.

El microchip es una nueva tecnología que se inyecta subcutáneamente entre las escápulas y permanece ahí toda la vida de la mascota. Cuando un animal llega al veterinario, se utiliza un escáner para determinar si tiene microchip y leer su información.

Los veterinarios y albergues de animales pueden colocar estos microchips.

Además de esto, Arce recalcó que “lo más importante de los planes de emergencia es estar preparados a tiempo”.

Primeramente, recomendó que se mantenga una reserva de alimentos y agua para las mascotas de dos semanas, al igual que medicamentos de uso prolongado.

Medicamentos específicos para la ansiedad, explicó Arce, se deben consultar con el veterinario, ya que las medicinas y las dosis varían por tamaño y especie.

Un animal con ansiedad presenta síntomas como moverse de lado a lado o “pacing”, jadeo intenso, esconderse, gemidos o vocalización e intentar escaparse.

Además, los dueños de mascotas deben tener un plan de evacuación que incluya a los animales. Para esto, se deben asegurar que los albergues, hoteles u hospedajes a donde vayan acepten mascotas.

Asimismo, sugirió que se prepare un kit con la documentación de la mascota, incluyendo el número de su veterinario, artículos de cuidado básico, una frisa, correa (“leash”), un juguete y productos para limpiar las áreas que usen.

Para animales como ganado, es importante que se mantengan alejados de estructuras de madera que no sean resistentes a vientos fuertes. Animales como gallinas y cerdos, por otro lado, se deben mantener en estructuras sólidas y con ventilación apropiada.

Arce, quien recientemente fue nombrado oficial del grupo asesor del gobernador Pedro Pierluisi para la protección y seguridad de los animales, enfatizó el concepto de “una salud”. “La salud pública y la salud animal están atadas completamente”, expresó, ya que el 70% de enfermedades en humanos viene de animales.

Con su recién nombramiento, afirmó que presentará al gobierno un proyecto de ley para el bienestar de los animales bajo el concepto de “una salud”, enfocado en la esterilización y el registro de mascotas, y la educación para la población acera del trato adecuado a los animales y las responsabilidades que conllevan.

“La clave es que estas tres cosas se hagan coordinadamente y se hagan a nivel isla”, concluyó.

