Hoy viernes inaugura su nuevo espacio The Room Surf and Skate Shop dentro de lo que se conocerá como The Square at San Patricio, convirtiéndose así en el primer negocio que abre sus puertas en el rediseñado predio que antes ocupó la cadena Kmart.

The Room no es un inquilino nuevo para San Patricio Plaza. La cadena lleva 15 años establecida en el mall, pero ocupaba un espacio más pequeño. Sin embargo, el respaldo de la clientela propició que sus dueños desearan aumentar el pietaje para continuar creciendo.

“El crecimiento es inmenso. San Patricio se nos acercó y nos ofreció un local más espacioso gracias a las ventas que teníamos en el local original”, comentó Enrique “Kike” Ledo, administrador de la cadena.

La nueva tienda está frente a Preciosa y tiene 4,672 pies cuadrados, más del triple del espacio original, siendo ahora la más grande de los ocho establecimientos que tiene esta empresa local. Con su apertura se crean cinco empleos directos adicionales, los que se suman a la decena que laboraba en el antiguo local. Ledo no quiso divulgar el monto de la inversión.

PUBLICIDAD

The Room se fundó en marzo de 2001 en el pueblo de Cayey. Hoy tiene ocho establecimientos en: Plaza del Sol en Bayamón, Mayagüez Mall, Premium Outlets en Barceloneta, Plaza del Norte en Hatillo, Plaza del Caribe en Ponce, Plaza Isabela, Aguadilla Mall y San Patricio Plaza en Guaynabo. Además, cuenta con una tienda virtual (www.theroompr.com).

La cadena se especializa en ropa, calzado y accesorios para los que gustan vestir de forma casual y deportiva, así como para los que son fanáticos del deporte extremo. Ofrece mercancía para toda la familia de marcas reconocidas, tales como Rip and Dip, Adidas, Champion, Pelagic, Rvca, Salty Crew, Roxy, Billabong, Quiksilver y todo lo relacionado con los deportes extremos.

“Esta es una tienda que se hizo espaciosa para que la gente se sienta a gusto y encuentre la mercancía que le gusta y necesita”, comentó Sigfredo Rivera, supervisor de la cadena. El nuevo local cuenta con probadores bien iluminados, la firma Carrerá Arquitectos y el contratista Caribbean Display estuvieron a cargo del proyecto.

“The Room es un inquilino que lleva muchos años con nosotros y esta apertura marca el inicio de lo que será The Square at San Patricio, un concepto que cambiará la manera de ver y vivir la industria ‘retail’ en nuestra isla”, expresó por su parte, Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, compañía dueña del centro comercial.

Sobre The Square at San Patricio, González señaló que la primera fase de construcción terminó. Con la apertura de The Room, continuarán abriendo otros inquilinos que estarán en el interior del mall.

PUBLICIDAD

Esa área interior tendrá unos siete espacios, y el mes próximo abrirá DEO Eyewear, especializada en gafas de sol y espejuelos. Aún están en negociaciones con otros inquilinos prospectos, y al momento, hay un 60% de los espacios comprometidos.

Mientras, el área exterior tendrá 45,000 pies cuadrados y contará con entre cuatro y seis negocios de comida, alternativas de entretenimiento y una plaza para eventos, entre otras amenidades.

“Con los espacios afuera estamos en el proceso entre las cartas de intención y la firma de contratos”, dijo el presidente de Empresas Caparra.

Pese a la pandemia, la construcción no se ha detenido y esperan entregar los locales durante los meses de julio y agosto. La inauguración será a fines de este año. “Estamos bien contentos porque The Square at San Patricio está quedando espectacular”, agregó González.