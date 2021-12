Los principales cargos gerenciales de los hoteles Hyatt Place y Hyatt house San Juan estarán ahora en manos de tres mujeres, profesionales y puertorriqueñas, anunció José M. “Peco” Suárez, presidente de BluHost, empresa que administra las hospederías.

María Rouco, será la gerente general dual para Hyatt Place Bayamón y Hyatt Place Manatí; mientras que Dariana Mercado, será la gerente general de Hyatt Place San Juan y Nívea Rivera la gerente general de Hyatt house San Juan.

“Cada una de estas profesionales proviene de los equipos de trabajo de sus respectivos hoteles, desde donde han tenido destacadas ejecutorias que hoy reconocemos con estos nombramientos. Con ellas al mando sabemos que los hoteles están en las mejores manos y que nuestros huéspedes e invitados recibirán un servicio de excelencia”, dijo Suárez en declaraciones escritas.

Rouco, tiene más de 20 años de experiencia en todas las facetas de hotelería, industria en la que se ha desarrollado desde el 2000. Ha recibido múltiples reconocimientos como Hospitality Manager of the Year en el 2009 cuando laboraba como gerente ejecutiva de mantenimiento en el Dorado Beach Resort & Club; propiedad donde también obtuvo el premio a Manager of the Year en el 2013; y el Leadership / Manager of the Year en 2015 cuando se desempeñaba como asistente de gerente general.

Antes de ocupar su actual cargo, Rouco gerenció el Hyatt Place de Manatí desde el 2016, propiedad en la que se mantiene como gerente y suma el Hyatt Place Bayamón. Es una líder visionaria capaz de ejecutar junto a su equipo estrategias detalladas que armonizan metas de ingresos con excelencia en servicio.

Por su parte, Mercado llega a la gerencia del Hyatt Place San Juan con una carrera forjada principalmente la marca Hyatt donde inició labores en el 2014 como asistente de ventas y anfitriona en el Hyatt Place Manatí. En el 2015 se convirtió en la coordinadora de ventas del Hyatt house San Juan y, al cabo de 4 meses, fue nombrada asistente de gerente general donde obtuvo el premio Manager of the Year en el 2018. A su nuevo rol, Mercado, desea contribuir como líder al desarrollo y éxito de la empresa manteniendo un entorno productivo y orientado a objetivos.

Mientras que Rivera es una experimentada gerente de operaciones hoteleras con más de 20 años de trayectoria profesional que, además, abarca la gerencia en Recursos Humanos. Nívea laboró en los hoteles Hyatt Regency Cerromar y Hyatt Dorado Beach entre los años 1991 al 2006 en diversas facetas de la hospitalidad como: asistente de gerente general, gerente de entrenamientos y asistente de gerencia de reservaciones, entre otras posiciones.

Entre sus múltiples experiencias laborales, fue también gerente de Recursos Humanos del Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa entre el 2006 y el 2011 y asistente de gerente general en el Wyndham Garden at Palmas del Mar. En el 2014 regresa a la familia de Hyatt como asistente de gerente general de Hyatt House San Juan, donde luego ocupó la gerencia general y desde donde se trasladó al Hyatt Place Bayamón en la misma posición. Llega como gerente general de Hyatt house San Juan con su probado liderazgo que ha logrado construir y fortalecer equipos a través del entrenamiento, la mentoría y la capacitación a lo largo de los años.