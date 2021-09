San Francisco - Una jueza federal emitió este viernes una decisión que prohíbe a Apple que obligue a los desarrolladores a utilizar su sistema integrado para realizar compras dentro de una aplicación disponible en el App Store.

La magistrada Yvonne González Rogers estimó que cuando la empresa, con sede en Cupertino, California, impide a los desarrolladores informar a sus clientes de que existen alternativas más baratas a las compras mediante el App Store, se está produciendo una violación de las leyes antimonopolio.

Y aunque González Rogers indicó, en su fallo, que Apple violó las leyes de California que protegen contra la competencia desleal, se detuvo extremadamente cerca de calificar a la compañía como un monopolio.

De acuerdo a los estatutos vigentes en los Estados Unidos, no es ilegal tener un monopolio, pero sí es ilegal tratar de preservar un monopolio sofocando la competencia y la innovación.

El fallo, sin embargo, mantuvo la polémica comisión de 30% que Apple cobra a los desarrolladores por cada compra dentro de sus aplicaciones, y respaldó el derecho de la empresa a ofrecer únicamente su App Store como tienda de aplicaciones en sus productos.

Aunque los abogados de Apple no han emitido declaraciones al respecto, es casi seguro que la compañía apelará el fallo de González Rogers, al igual que Epic, que fue ordenado a pagar casi $13 millones a Apple por las ganancias que obtuvo de la versión de iOS de Fortnite entre agosto y octubre de 2020. Epic tendrá que pagar, además, un 30% de las ganancias e intereses acumulados por Fortnite desde noviembre de 2020 hasta el 10 de septiembre de 2021.

El veredicto de este viernes es el último episodio en la batalla legal que mantienen Apple y la empresa de videojuegos Epic Games, que en un juicio de tres semanas en mayo pasado trató de demostrar ante la jueza que Apple ejerce como un monopolista.

Epic Games y su presidente, Tim Sweeney, demandaron a Apple en agosto del año pasado luego que Apple removió del App Store el popular videojuego Fortnite, desarrollado por Epic.

La remoción del juego se produjo luego que Epic Games incluyó, en una actualización, la opción de comprar la divisa virtual de Fortnite, V-Bucks, directamente con Epic, saltando así el requisito contractual con Apple de utilizar, exclusivamente, su sistema de pago. Por el momento, la decisión de González Rogers mantendrá a Fortnite fuera del App Store.

Epic, de paso, opera una tienda virtual para computadoras personales (PC), conocido como el Epic Games Store, y que compite directamente con el servicio Steam del desarrollador Valce, Good Old Games (gog.com) y el servicio Origin de Electronic Arts, entre otros.

El desarrollador de videojuegos demandó, además, a Google, luego que la empresa también removió a Fortnite del Google Play Store tras Epic violar el contrato al incluir la opción de comprar V-Bucks directamente y sin tener que usar el servicio de pago de Google.

“Dado el trámite judicial, este tribunal, en última instancia, no concluyó que Apple es un monopolista bajo las leyes antimonopolio federales y estatales vigentes. Ser exitoso no es ilegal. El récord final de este caso no evidenció otros factores críticos, como barreras de ingreso (al ecosistema del App Store) y/o conductas que redujeran la producción o innovación en el mercado relevante”, explicó González Rogers en su decisión.

En el centro de la disputa se halla la pregunta de si el App Store es un monopolio y si la empresa de Cupertino se está aprovechando de ello y perjudicando a los consumidores, tal y como sostiene Epic, o si, por el contrario, compite libremente con alternativas como Google Play, como argumenta la defensa.

En este sentido, el fallo de Rogers fue más cercano a los intereses de Apple que a los de Epic, pues si bien prohíbe a Apple de exigir el uso de su sistema de pago, deja claro que no se puede tildar a Apple de monopolio. No obstante, Apple ahora no podrá prohibir que los desarrolladores avisen a sus usuarios sobre métodos alternativos de pagos ni detenerlos de incluir enlaces que lleven a las personas a estos métodos alternos para realizar compras.

“El tribunal ha confirmado hoy lo que siempre hemos sabido: que el App Store no viola las leyes antimonopolio. Como ha dicho el tribunal, ‘el éxito no es ilegal’”, resaltó Apple mediante comunicación escrita.

De acuerdo con un análisis de CNBC, el App Store generó sobre $60,000 millones en ganancias para Apple en el 2020.

Apple modificó las reglas de su App Store la semana pasada para transar una investigación en marcha de la Comisión de Comercio de Japón en la que permitirá que aplicaciones de “lectura”, en las que cualifican programas como los de Netflix y Spotify, incluyan enlaces para que los usuarios de suscriban mediante servicios de pago externos.

El también fabricante del iPad y las computadoras Mac también enfrenta demandas en Estados Unidos y Europa de los desarrolladores de Spotify y Tinder. Apple también enfrenta el escrutinio del Senado federal y de reguladores de otros países por sus supuestas prácticas monopolísticas.

El gobierno de Corea del Sur, inclusive, implementó una ley que obliga tanto a Apple como a Google a ofrecer métodos de pago alternos si desean operar en el país.