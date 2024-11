Triple-S enmienda sus procedimientos internos tras allanarse a decisión del Tribunal Supremo

“Ellos (Triple-S) necesitaban el aval de la Oficina del Comisionado de Seguros antes de comunicar cualquier cambio o implementación de un nuevo manual, lo que no ha ocurrido. Ellos (Triple-S) presentaron hace unos pocos días atrás un manual para que fuese revisado. La oficina lo revisó, hizo unas observaciones y las observaciones no han sido atendidas. Por lo tanto, ellos (Triple-S) no están autorizados a implementar un nuevo manual”, expresó Adams en entrevista con este diario.