Triple-S lanzó hoy la campaña en medios “Boricua, no lo dejes caer” que urge a la población a mantener las medidas preventivas para controlar el aumento en contagios con el virus COVID-19.

“Desde que empezó la pandemia, Puerto Rico respondió de manera rápida y efectiva. Ahora, ante el aumento súbito que vimos en contagios y hospitalizaciones por COVID-19 justo después de Semana Santa, decidimos que había que actuar rápido con un mensaje sencillo y puntual que motive a la población a continuar con las medidas de control para evitar que los casos sigan aumentando”, dijo Ivelisse Fernández, principal oficial de Mercadeo y Comunicaciones de Triple-S.

Fernández explicó que en menos de una semana lograron desarrollar la campaña que se basa en un estribillo deportivo y colocarlo en medios radiales, digitales y “billboards”. La campaña se extenderá por tres semanas.

“La campaña se basa en la dinámica típica de un partido deportivo duro en el que vamos ganando y no queremos dejar que se nos vaya adelante el contrincante. Llevamos buen ritmo y no lo podemos dejar caer. Este es un esfuerzo de todos, porque en la lucha de Puerto Rico contra el COVID, todos jugamos para el mismo equipo”, dijo.

Las recomendaciones para evitar el contagio incluyen: evitar aglomeraciones públicas, guardar la distancia de seis pies, mantener el uso de mascarillas y lavarse las manos frecuentemente por 20 segundos, además de la vacunación con una de las tres vacunas aprobadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por las siglas en inglés).

Fernández añadió que la nueva campaña es parte de un esfuerzo más amplio que la compañía ha llevado a cabo a lo largo de la pandemia para evitar contagios y exposición con campañas en medios y otros esfuerzos puntuales que han incluido vídeos en redes sociales del principal oficial médico, Dr. José Novoa, y mensajes para la población de adultos mayores, entre otros.

Al 9 de abril, Puerto Rico ha registrado 146,815 casos de COVID-19 y 2,152 muertes a causa del virus, y el número de casos nuevos había aumentado 156%, las muertes 54% y las hospitalizaciones 88% en comparación con 14 días antes. Hasta esa fecha, el 24% de la población ha sido vacunado con una dosis, el 14% con una dosis en la medida que el gobierno y las entidades colaboradoras aprietan el paso para llevar a cabo un mayor número de vacunaciones. (Fuente: “Tracking Coronavirus in Puerto Rico: Latest Map and Case Count”, New York Times, updated April 10, 2021).