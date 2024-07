Un reto para los emprendedores exportar a Estados Unidos

Los puertorriqueños que buscan abrirse paso como empresarios encuentran una piedra en el camino para la que todavía no hay una solución clara: cómo y dónde conseguir ayuda para exportar su producto a Estados Unidos.

Pero, también por situaciones políticas, sociales y económicas, no hay programas que ayuden a crear ese puente comercial con Norteamérica, según la organización.

“Es una brecha que tenemos que trabajar en conjunto. Ese puñado de servicios que se ofrecen para esto (exportar) son gracias a fondos federales. El gobierno dice que los fondos son para ayudar a exportar, pero lo que se define así es lo que se envía fuera de Estados Unidos. Si un boricua quiere exportar su producto a Florida, no tengo cómo o a quién referirlo para que lo ayuden porque no hay organizaciones para ayudarte a exportar al mainland ”, indicó Rodríguez Colón.

“Hay organizaciones de apoyo que, de manera gratuita, pueden ayudar a una mayor cantidad de personas que no pueden pagarle a un consultor para saber, por ejemplo, a qué mercado apunto, cómo brego con Aduanas, cómo hago relaciones con los clientes, qué puertas puedo tocar. Es información a la que las personas no tienen acceso de manera amplia para tomar una decisión y no podemos darnos el lujo de que la gente se quite”, agregó la ejecutiva.