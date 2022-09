Con una amplia variedad de zapatos para niños, abrió sus puertas la tienda “Tickle Me! Children’s Store”, en la calle Teniente César Luis González 382, en Hato Rey. Un concepto que busca suplir la demanda de calzado infantil que no necesariamente se encuentra en los comercios tradicionales.

Lanzarse a una aventura comercial no estaba en los planes de su propietaria Angie Cruz, pero tras quedar desempleada en medio de la pandemia, la alternativa se asomó como solución.

“Esta idea nace de una necesidad, pues yo trabajaba para una tienda muy reconocida por departamentos y la compañía cerró en plena pandemia. Así me quedé sin trabajo en marzo del 2020 y, el no tener trabajo, crea esa necesidad. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué puedo hacer?’. Entonces esta idea nace con una amiga, porque ambas vimos la necesidad que había en el país de una tienda de zapatos para niños. Así empezamos a vender ‘online’”, explicó Cruz, de 35 años.

Fue así como el 15 de marzo de 2021, dieron a conocer el concepto con una “gran inauguración ‘online’”. Sin embargo, unos meses más tarde, su amiga decidió emprender otro rumbo profesional y Cruz –confiada- tomó las riendas del negocio.

“Hace un mes abrí el local, lo hice para darme a conocer. Decidí abrir la tienda porque particularmente los niños se tienen que medir los zapatos y yo doy el shipping (envío) gratis, pero si el niño no le queda el zapato, el papá tiene que pagar el shipping y viene pagando más. Eso no es lo que yo quiero. Yo tengo un calzado de buena calidad, pero quiero tener precios accesibles al público”, dijo la propietaria del lugar, Angie Cruz.

Precisamente en su local, los niños son la inspiración, donde predominan las fotos de pequeñines modelando los zapatos, áreas de juego, además de mucho color.

Entre las marcas de zapatos para niños con las que cuenta está See Kai Run, “una línea reconocida por la calidad y que está aprobada por la Asociación Pediátrica de Estados Unidos porque es un zapato que no aprieta y no le limita ni le atrofia los pies al pequeño”.

“Hay que atreverse. Si uno no se arriesga y se deja llevar por otras personas que han tenido experiencias, quizás a unos les ha ido bien y a otros no tan bien, pero esas son sus experiencias, no son las mías. Si no lo intento, me voy a quedar toda la vida pensando en qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Uno respeta las decisiones de los demás, pero yo soy de las que puedo escuchar y tomo mi decisión. Esto era lo que yo anhelaba y salió de una necesidad, así que por qué no verlo crecer”, concluyó la joven comerciante, que opera su local de martes a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y también continúa con sus ventas “online” a través de su página www.tricklemestore.com.