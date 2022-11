La inestabilidad del sistema eléctrico y de los servicios de internet, junto al aumento en el trabajo remoto han creado las condiciones ideales para que incrementen en la isla los espacios de cotrabajo, incluso fuera del área metropolitana.

En tiempos recientes, han surgido más espacios de alquiler temporero para trabajadores que no cuentan con una oficina aquí o que temen quedarse sin luz a mitad de una reunión importante.

Roberto Becerril, dueño de Covalente en Aguadilla, aseguró que hay clientes para estos espacios en lugares fuera de San Juan, incluyendo la montaña.

Covalente abrió sus puertas hace dos años y medio como respuesta a la llegada de trabajadores extranjeros que se establecieron en la isla para recibir los beneficios contributivos de la Ley 60 de incentivos.

“Sé que hay norteamericanos y otros extranjeros que les gusta la vida “laid back”, les gusta el surfing y el oeste. Yo sabía que esa comunidad no estaba servida con espacios como este por las limitaciones que tenemos de agua, luz, internet. Tenemos compañías asociadas a la Ley 60 y hay una que tiene su dirección en nuestro espacio y ese es nuestro inquilino ancla”, explicó.

PUBLICIDAD

“Tenemos muchos clientes que vienen por temporada y necesitan un espacio estable o quieren un cambio en el ambiente de trabajo. En Fiona recibimos muchos empresarios jóvenes porque tenemos una planta que sirve a todo el edificio y tenemos internet de fibra óptica autoenergizado, así que no se fue con Fiona y eso nos dio prominencia y la gente empezó a llegar”.

Afirmó que en otras partes del mundo, como en Tailandia, se han desarrollado espacios de cotrabajo entre montañas y ríos.

“Esta comunidad en Tailandia atrae nómadas digitales de todo el planeta y es porque quieren el contacto con la naturaleza y es barato. Puerto Rico tiene mucho que ofrecer en las áreas más rurales y espacios como esos le dan la oportunidad a la gente de conectar con la naturaleza. El primero que haga esto cerca de una charca en Utuado, va a hacer dinero”, aseguró.

Los espacios de cotrabajo aparecieron en la isla hace varios años y ahora son cada vez más comunes, especialmente en el área metro. La mayoría de estos lugares tiene diversas opciones de alquiler que van desde alquilar un espacio en una mesa común hasta alquileres por varios meses de oficinas y cubículos.

Casi todos ofrecen a sus clientes suplido de meriendas, agua y café durante el tiempo que dure el alquiler.

El restaurante La Isla, en Miramar, es otro ejemplo que abrió hace un año una oficina para alquiler dentro del restaurante. Ahora cuentan con dos oficinas, así como con espacio en mesas abiertas y se disponen a aumentar esta oferta.

PUBLICIDAD

“Las dos oficinas las tenemos alquiladas, una hasta principios de enero y la otra la tenemos alquilada hasta finales de noviembre. Las hemos tenido alquiladas desde que empezamos. Alguna gente se queda un mes, otros tres meses. Hemos tenido profesionales de la salud, tuvimos una sicóloga que tuvo su oficina aquí después de Fiona porque en su edificio no tenía luz ni agua y estuvo un mes”, relató.

“Hemos tenido fundaciones sin fines de lucro. Son personas que pueden trabajar remoto. Como tenemos las oficinas alquiladas, habilitamos una parte en el segundo nivel, que es un mezanine, y tiene cuatro escritorios que se pueden alquilar por día, semana o por un mes”.

En cuanto a los costos, por ejemplo, el alquiler de un espacio en una mesa o escritorio comienza desde $25 por día hasta unos $300 a $400 por mes.

“Lo más usual es que nos alquilen la oficina por un mes y los escritorios nos los alquilan por día. Hemos tenido alquileres de una semana y hemos tenido dos o tres alquileres de escritorios por un mes, pero el “best-seller” para los escritorios es el alquiler por día”, afirmó.

Al evaluar las personas que buscan estos servicios, dijo que muchos buscan tener un espacio donde puedan cambiar de ambiente y a veces trabajar con otras personas.

“En vez de trabajar desde la casa o ir a una oficina e interactuar siempre con las mismas personas, estos espacios permiten que se dé ese ambiente de algo nuevo. Eso estimula la creatividad, estimula el enfoque, ves personas nuevas, conoces espacios nuevos y haces esas conexiones que nos faltaron por casi dos años de la pandemia”, expresó. “Estábamos acostumbrados a la monotonía de ir a la misma oficina o ver a las personas en una pantalla digital y ahora tenemos este híbrido en el que la persona puede decidir si va a la oficina, si se queda en su casa o si va a este espacio distinto”.

PUBLICIDAD

El primer espacio de cotrabajo en Puerto Rico fue Piloto 151, una empresa que inauguró esta semana su quinto local de cotrabajo en Miramar. Sofía Stolberg, cofundadora de esta empresa, explicó que han expandido sus servicios para ofrecer opciones virtuales (como una oficina virtual que provee una dirección postal a sus usuarios), además del alquiler temporero de espacios para trabajar.

“Cuando comenzamos en 2013 y abrimos nuestras puertas por primera vez (en Viejo San Juan) éramos el único espacio para coworking y la gente no conocía el término. Eso requirió mucha educación, lo que continuamos haciendo”, dijo Stolberg.

“Evidentemente en los últimos años sí ha habido un auge y, más recientemente por la pandemia, porque estamos viendo que muchas empresas grandes, y esto es una tendencia a nivel internacional, están reduciendo su pietaje de oficina”.

Agregó que estos espacios responden también a la urgencia de los trabajadores de laborar fuera de una oficina y de manera más flexible.

“Justo después de la pandemia muchos patronos se dieron cuenta que una parte importante de reclutar es ofrecer esa flexibilidad de trabajo remoto e híbrido y los espacios de coworking son una herramienta indispensable para ofrecer esto a patronos que quieran reclutar el mejor talento”, afirmó.

Estos espacios han sabido además adaptarse a los requisitos de los trabajos actuales y algunos ofrecen -de manera específica- salones para grabar pódcasts. Joseph Torres y la periodista Sofía Rico graban su pódcast El Weekly, en el espacio de cotrabajo co.co haus.

“Para nosotros, un coworking space fue una opción accesible y dinámica para empezar un proyecto como lo es un pódcast e incluso tener reuniones de nuestro medio digital Política Accesible. En co.co house tenemos flexibilidad de espacios, horarios y un precio accesible que no podríamos obtener en un arrendamiento. Además, podemos conectar con otras personas que igual están emprendiendo sus proyectos”, dijo Rico sobre este espacio de cotrabajo ubicado en el vestíbulo del Cobián Plaza, en Santurce.

PUBLICIDAD

Torres, por su parte, reconoció el atractivo de estos lugares para empresarios incipientes.

“Son más que una herramienta, un facilitador que proveen muchísimos servicios en beneficio de la comunidad emprendedora”, dijo. “Todo esto a un precio accesible sin tener que incurrir en gastos mayores de renta comercial, agua y LUMA”.

Una advertencia

Mayra D. López Álvarez, expresidenta de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos y directora de recursos humanos de Carribbean Project Management (CPM), afirmó que estos espacios también son buenos para las empresas que buscan un espacio dónde reunirse o para expandir sus operaciones sin tener que correr con los gastos de un alquiler, compra o reparaciones.

Sin embargo, la experta en recursos humanos, señaló que, aun trabajando desde estos espacios, debe existir un esfuerzo de conectar con la fuerza laboral.

“Puedes perder el sentido de comunidad. En recursos humanos reconocemos que ser parte de una organización tiene unos elementos. En el espacio de cotrabajo estás con personas de otras empresas, tienes interrupciones, no es tu equipo de trabajo y no hay un sentido de pertenencia”, enumeró. “Si es una empresa, hay que abrazar la flexibilidad. Procura buscar estar en contacto con tu gente, buscar cómo conectar a través de un medio tecnológico, que no tiene que ser uno físico y atender las necesidades de inclusión y apoyo”.

Los recursos humanos, dijo, se han movido a darle espacio a este tipo de acuerdos laborales remoto que han incrementado en respuesta a la pandemia.

Espacios con más que ofrecer

Monique Casablanca, dueña de Saffra Cowork aseguró que el espacio que ofrece en San Juan va más allá de un espacio para el cotrabajo. Su aspiración es que este lugar, dijo, sirva de inspiración para los nuevos emprendedores, particularmente las mujeres.

PUBLICIDAD

“Yo le alquilo a todo el mundo, pero cuando pensé el espacio, pensé en un espacio en el que las mujeres puedan trabajar, que se sientan seguras, que puedan crecer, que se sientan orgullosas y que puedan compartir en una comunidad con otras emprendedoras”, expresó. “Todas las personas que alquilen tienen acceso a un “wellness room” con una bicicleta Peloton y una ducha y tenemos un suplido diario de restaurantes saludables, además del desayuno que es parte de la membresía”.

Aunque el espacio está abierto 24 horas al día, el acondicionador de aire – y el personal administrativo – está disponible en horario regular de oficina de 6 a.m. a 6 p.m. Saffra abrió sus puertas en septiembre.

“Este modelo lleva mucho tiempo y no es nuevo, pero tardó un poco en llegar a Puerto Rico. La idea de compartir espacios no es lo más común en Puerto Rico, pero hay más personas comenzando sus negocios y hacen falta estos espacios”, relató.