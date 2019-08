Numerosos empresarios de la industria de alimentos desconocen que están sujetos a una ley federal sobre inocuidad o seguridad en alimentos, cuyo incumplimiento los expone a multas, confiscaciones y hasta al cierre forzoso de sus negocios.

La advertencia proviene de la Puerto Rico Manufacturing Extension (Primex) entidad que cuenta con un programa gratuito para ayudar a empresarios a crear los planes y sistemas que impone la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA, por sus siglas en inglés) que monitorea la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).

“Vemos que todavía, a pesar de que hay un mayor conocimiento de la ley, el grueso está ajeno y se están enterando en muchas ocasiones porque sus clientes o potenciales clientes, les están exigiendo pruebas de que están en cumplimiento”, sostuvo Julio Lugo, encargado del programa en Primex.

Según Lugo, en Puerto Rico hay cerca de 800 empresas sujetas a disposiciones de esta ley. Al momento Primex ha recibido solo cerca de 140 solicitudes de apoyo.

Las empresas cubiertas, explicó, son aquellas que venden sus productos a otros negocios. No aplica a restaurantes, reposterías ni negocios que venden directo al consumidor.

La FDA creó alianzas con entidades gubernamentales locales para realizar las inspecciones, lo que aumenta la presión para lograr el cumplimiento.

Recalcó que para estar en ley hay que evidenciar que se tiene un plan de inocuidad y que, siguiéndolo, se mantienen prácticas que evitan la contaminación de alimentos en cualquiera de sus procesos.