El complejo turístico y residencial Bahía Beach Resort & Golf Club, en Río Grande, inauguró en sus instalaciones un refugio para ayudar a rescatar perros sin techo y eventualmente colocarlos con una familia adoptiva en un hogar permanente.

“Nos enorgullece anunciar el establecimiento de un refugio para perros sin hogar en Bahía Beach Resort & Golf Club. Junto a nuestra fundación Alma de Bahía y nuestros socios del club, hemos rescatado sobre 380 perros en los pasados diez años. Con esta nueva facilidad moderna, estamos mejor preparados para proveer santuario y atención a la población de perros callejeros en la comunidad”, señaló Fahad Ghaffar, socio de Paulson Co, empresa propietaria de Bahía Beach Resort & Golf Club.

El refugio requirió una inversión de más de $250,000 para su desarrollo y contará con una persona dedicada a tiempo completo al cuidado de los animales. Ghaffar explicó que con el apoyo de líneas aéreas y de la comunidad, una vez los perros rescatados están listos para adopción, son trasladados a Estados Unidos, en donde se evalúan a adoptantes potenciales para asegurar que el perro y la familia van bien juntos.

Al timón de este esfuerzo se encuentran Marcela Cañón, directora de recursos naturales de la propiedad y directora ejecutiva de la Fundación Alma de Bahía, y la bióloga marina Ashley Pérez, quienes han rescatado sobre 380 perros y 160 gatos sin techo por los pasados diez años, además de promover y garantizar la sustentabilidad del medioambiente de Bahía Beach Resort & Golf Club y The St. Regis Bahía Beach Resort. La iniciativa ha recibido el apoyo y colaboración de All Sato Project, Luquillo Animal Hospital, Paseo Veterinary Center, socios de Bahía Beach Club, huéspedes de The St. Regis Hotel y la comunidad que le rodea.

Bahía Beach Resort & Golf Club es una propiedad de 483 acres en donde más de 65% corresponde a áreas verdes y preservar naturales. El complejo colabora con diversas organizaciones ambientales públicas y privadas para proteger especies en peligro de extinción, hábitats y ecosistemas, así como para estimular la sustentabilidad ambiental de la región. Para implementar y monitorear su cumplimento con las mejores prácticas ambientales, la propiedad cuenta con un biólogo residente y un departamento de recursos naturales.