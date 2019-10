La cadena Bed Bath & Beyond (BBB) anunció hoy que podría añadir otras 20 tiendas a la lista de 40 establecimientos que planifica cerrar ante los resultados financieros desfavorables que tuvo en el segundo trimestre del año.

“Como parte de los esfuerzos de transformación de Bed Bath & Beyond, la compañía está realizando esfuerzos para ofrecer la experiencia de compra que desean sus clientes, que incluye a corto plazo mejoras en las tiendas. Al mismo tiempo, evalúa crear un mejor balance entre la presencia en la tienda y la digital", dijo la relacionista pública de Bed Bath & Beyond, Leah Cascarano, a El Nuevo Día.

Cascarano añadió que"hemos terminado la evaluación inicial con un programa de mejoras para todas las tiendas Bed Bath & Beyond, por lo que decidimos cerrar aproximadamente 60 tiendas este año. De estas, 40 serán de Bed Bath & Beyond y 20 en otros conceptos de la compañía. En estos momentos no daremos más información sobre el cierre de estas tiendas”.

En Puerto Rico la cadena opera tres tiendas: San Patricio Plaza en Guaynabo, Plaza del Sol en Bayamón y Los Colobos en Carolina. Aún se desconoce si alguna de las tres podría estar en la lista, ya que la corporación no ha divulgado cuáles establecimientos cerrará.

“De las tres en Puerto Rico, esta es la más sólida en ventas. Eso es un hecho. Ellos extendieron el contrato y está vigente”, expresó Miguel González, vicepresidente senior de Operaciones de Empresas Caparra, compañía dueña del centro comercial San Patricio Plaza.

Por su parte, Adolfo ‘Tito’ González, presidente de Empresas Caparra, indicó que la compañía no se ha comunicado todavía con ellos para dejarle saber cuáles son sus planes. “No sabemos nada, más allá de lo que han publicado los medios. Eso sí, las ventas de ellos en San Patricio Plaza están bien y han estado en aumento”, dijo el presidente.

Mientras, el vicepresidente senior de Operaciones de Empresas Caparra, señaló que con la transformación que está ocurriendo en el sector detallista en Estados Unidos no podría asegurar la permanencia de Bed Bath & Beyond en su centro comercial. “Cualquier cosa puede pasar en esta industria. Todo es cambiante y ya no hay seguridad absoluta de nada”.

El Nuevo Día se comunicó con Martha Hermilla, directora senior de Mercadeo de Retail Value Inc., y esta indicó que hasta el momento no ha habido comunicación con los ejecutivos de BBB para conocer el futuro de su tienda en Plaza del Sol.

Fuentes de este rotativo indicaron que el contrato expiró y la cadena se mantiene pagando, de mes a mes.

BBB, especializada en mercancía para el hogar, ha ido bajando las ventas en los últimos años y en particular, este segundo trimestre registró una disminución de 6.7%. Las acciones han bajado un 28.5% en el último año.

Para ayudar a mejorar su desempeño, la compañía ha dicho que planifica salir de $350 millones que posee en inventario obsoleto antes de la temporada navideña y para ello reducirá drásticamente el precio de dicha mercancía y podría contratar a una compañía de liquidaciones independiente.