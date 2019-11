Toa Baja - La gobernadora Wanda Vázquez dijo esta mañana que la compañía Carnival le envió recomendaciones para la alianza público-privada (APP) que se establecerá en los puertos de San Juan como parte de las conversaciones sobre la supuesta merma de paradas de cruceros que se ha discutido en los pasados días.

Vázquez tomó la comunicación de la empresa de cruceros como un signo de disposición de ese sector para despejar cualquier situación que conlleve una reducción en las visitas de cruceros a Puerto Rico de parte de Royal Caribbean y Carnival.

"Enviamos comunicación para que hagan las recomendaciones y el mismo miércoles Carnival envió sus recomendaciones, así que se las estamos enviando al director de la APP para que las consideren", sostuvo Vázquez hoy durante una vista a la tienda Walmart de Toa Baja, como parte de las Ventas del Madrugador.

"Ya recibimos una carta de recomendación, así que entiendo que próximamente nos estaremos reuniendo para adelantar cualquier preocupación porque ya tienen sus puertos de preferencia", agregó.

La primera ejecutiva aludió a unas expresiones de una portavoz de Royal Caribbean, Christina Caballero, quien negó los cambios para la temporada de 2020-2021.

Vázquez destacó que la portavoz dijo que "no es cierto que se estén cancelando todos esos itinerarios".

"Y dije que me había sorprendido porque nos habíamos reunido con Royal y Carnival, y habían quedado en presentarnos unas recomendaciones a la APP. Afortunadamente aclararon", apuntó.

En declaraciones a El Nuevo Día, Caballero indicó que "para la temporada de 2020-2021 no hemos cambiado nada de lo que se anunció en noviembre del año pasado, seguimos en pie con los mismos itinerarios completos".

"Una búsqueda en el sitio de la línea de cruceros muestra que entre enero y abril de 2020 saldrán desde San Juan los cruceros Enchantment of the Seas y Freedom of the Seas.

No obstante, Royal Caribbean indicó más tarde que "aún no hemos anunciado los despliegues para la temporada de 2021-2022, si esperamos menos paradas desde San Juan para la temporada de 2021-2022".

Por su parte, el director de la Autoridad para las APP, Fermín Fortánez, había confirmado esta semana que Royal Caribbean canceló decenas de cruceros que harían paradas en Puerto Rico en 2020 y 2021.