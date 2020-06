Con el objetivo de ampliar su oferta para un mercado que busca opciones de alimentación saludables, Cidrines anunció el lanzamiento de Sobao Zero, una innovación en el producto con el mismo sabor y calidad del pan sobao, pero sin azúcar, sin colesterol y es vegano.

Sobao Zero ya está disponible en los principales supermercados y comercios en todo Puerto Rico donde la marca Cidrines tiene presencia. El producto ha sido diseñado para atender los intereses de un público que, ya sea por condiciones de salud o por preferencia, desea continuar disfrutando el sabor del famoso pan sobao Cidrines, sin azúcar ni colesterol.

“Continuamos poniendo gran enfoque en escuchar al consumidor que, dado las tendencias globales y la llegada de nuevos ingredientes y formas de manufactura, busca opciones que se ajusten a su estilo de vida. En Puerto Rico, el pan es parte tradicional de nuestra mesa, en cualquier momento del día y ahora Cidrines presenta una alternativa innovadora para satisfacer el deseo de nuestros clientes, evitando el consumo de azúcar, colesterol y es vegano. Ya no hay excusa; los invito a saborear el Sobao Zero. Les aseguro que no notarán la diferencia”, dijo María Cidre, presidenta y principal official ejecutiva (CEO por sus siglas en inglés) de Cidrines.