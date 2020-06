The Coca-Cola Company, el gigante de la industria de bebidas gaseosas, es la empresa más reciente en sumarse a un boicot publicitario en contra de Facebook en un intento por forzar a la red social creada por Mark Zuckerberg a implementar políticas en contra de publicaciones que impulsan la desinformación y la incitación al racismo y al odio.

La compañía con sede en Atlanta, Georgia, se unió a otras multinacionales como Unilever, Verizon, Honda America, REI (Recreational Equipment, Inc.) y The North Face, quienes también retiraron sus pautas publicitarias, lo que representa una pérdida millonaria de ingresos para Facebook. En el caso de Coca-Cola, la compañía no pautará anuncios en las redes sociales por los próximos 30 días, mientras que Unilever retirará sus anuncios, tanto de Facebook, Twitter e Instagram, al menos, hasta finales de este año.

El boicot adquirió fuerza mediante la presión impuesta por la campaña StopHateForProfit.org y múltiples entidades que velan por los derechos civiles. Al momento, unas 120 compañías y publicistas se han unido a la iniciativa, según reportó The New York Times.

Unilever, añadió el periódico, gastó $42.4 millones el año pasado en pautas publicitarias en los Estados Unidos; Coca-Cola gastó unos $22 millones, al igual que el gigante de las telecomunicaciones Verizon.

“Hemos decidido que a partir de ahora y hasta por lo menos fin de año, no tendremos anuncios publicitarios de nuestras marcas en las plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter en Estados Unidos", dijo Unilever. “Continuar la publicidad en esas plataformas en estos momentos no ofrece valor para el público y la sociedad".

Facebook y Zuckerberg ya comenzaron a sentir la presión, pues el también director de la red social anunció hoy que etiquetarán toda publicación que no cumpla con sus reglas, incluyendo mensajes de políticos clasificados como "historias noticiosas" y publicaciones del presidente Donald Trump.

Zuckerberg - que se negó a tomar acción contra los mensajes de Trump del mes pasado que informaron, falsamente, que votar por correo facilitaría el fraude electoral - indicó enese momento que el público merecía leer los mensajes inéditos de los líderes políticos. Twitter, no obstante, moderó el tuit y colocó un enlace que lleva a una publicación que explica el proceso de voto por correo.

La creciente lista de compañías que se unieron al boicot de Facebook causó que sus acciones, y las de Twitter, cayeran en un 7 por ciento.

Otras compañías que se unieron al boicot incluyen a Birchbox, Eddie Bauer y Patagonia. No obstante, la mayoría de los participantes del boicot son medianas y pequeñas empresas que componen el grueso de los ocho millones de anunciantes que utilizan la red social para promocionar sus productos y servicios.

Aunque la iniciativa ha comenzado a surtir efecto sobre Facebook, el portal Gizmodo.com reveló que "remover pautas publicitarias" tiene significados distintos para las empresas que se unieron al boicot.

Por ejemplo, la red social también maneja el Facebook Audience Network, un sistema que muestra anuncios a usuarios de Facebook específicos que utilizan aplicaciones de terceros, incluyendo TikTok y Tinder. El fabricante de mantecados Ben & Jerry's le indicó a Gizmodo que la remoción de publicidad solo aplicará a los Estados Unidos y que estudiarán la posibilidad de hacer lo mismo a nivel global.

Mientras, Patagonia, The North Face, Upwork, REI y Dashlane (desarrollador de una aplicación que maneja contraseñas), confirmaron que no pautarán anuncios en Facebook e Instagram, pero no confirmaron que también removerían sus pautas del Audience Network. Verizon tampoco confirmó que dejaría de utilizar el Audience Network, y no reveló si todas sus subsidiarias dejarían de pautar anuncios en la red social y sus otros servicios.

Por su parte, Business Insider obtuvo copia de un memorando que la vicepresidenta de Mercadeo, Carolyn Everson, le envió a varios de sus socios publicitarios. En la misiva, Everson indicó que "están abiertos a la idea" de reunirse con las organizaciones de derechos civiles.