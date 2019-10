El presidente de Puerto Rico Legal Marihuana -PRLM-, Goodwin Aldarondo, aplaudió hoy las gestiones de la Junta Reglamentadora de Cannabis y de la nueva directora de la Oficina de Cannabis Medicinal, Denisse Maldonado, y auguró que con su llegada la industria experimentará un giro positivo muy significativo.

En declaraciones escritas que se producen en medio de una polémica dentro de la industria por decisiones adoptadas por Maldonado, el conocido defensor de esta industria expresó que “hoy día contamos con una directora emprendedora, conocedora del derecho, con experiencia en el gobierno e interesada en la Industria del Cannabis, lo que sin duda alguna será clave para el éxito y el crecimiento que necesitamos”.

Según Aldarondo, Maldonado está procurando salvar la industria de una intervención federal y el cierre completo de la misma y señaló que, bajo la administración de esta nueva directora y los nuevos miembros de la Junta, se logró identificar, poco a poco, los establecimientos que están en cumplimiento y aquellos que se encuentran en crasa violación.

“Bajo la pasada Administración fue casi imposible fiscalizar la industria debido a conflictos éticos con los pasados miembros de la Junta y la actitud leniente, vaga y permisiva de parte del pasado director. Se le fue de las manos el poder fiscalizador de una industria que se supone sea altamente regulada y que maneja una sustancia controlada”, apuntó el experto en cannabis.

Sostuvo que muchos establecimientos se confiaron en la falta de fiscalización y pasaron por alto la ley y el reglamento que los regula y aseguró que “los establecimientos o personas que se han quejado sobre la acción de la Oficina y la Junta de Cannabis bajo la administración de Maldonado son precisamente los que están en crasa violación a la ley”.

Según Aldarondo, al momento se han cerrado o revocado tres licencias de establecimientos, una de proveedor de cursos y se han expedido sobre $300,000 en multas debido a una latente, continua e inescrupulosa violación a la ley y al reglamento y afirmó que “no por capricho o persecución”.

El abogado recalcó que muchos establecimientos olvidan que la industria exige una alta fiscalización debido al manejo de una sustancia tipo 1 bajo la ley federal y una controlada tipo 2 bajo la ley estatal y advirtió que toda persona o establecimiento que se salga de los parámetros de la ley de cannabis, está sujeto a multas y cárcel bajo la ley de sustancias controladas de Puerto Rico.

“Esto no es una tiendita de vender chicles sino una industria altamente regulada. El que no esté dispuesto o no sea capaz de cumplir con los requisitos que impone la ley debe considerar otras oportunidades de negocio”, exhortó.