La organización de mercadeo de destino, Discover Puerto Rico (DMO, por sus siglas en inglés), anunció hoy el lanzamiento de la campaña publicitaria “Have we met yet?" (¿Ya nos conocemos?), inspirada en la cultura puertorriqueña, los atractivos naturales y el carácter hospitalario y acogedor de su gente.

Al plantear la pregunta: ¿Ya nos conocemos?, la campaña introduce la isla al mundo mostrando, a través de icónicas puertas de Puerto Rico, cómo el destino recibe a los visitantes con los brazos abiertos como el vecino del sur de la parte continental de los Estados Unidos.

La campaña tendrá presencia a través de canales y anuncios digitales, sociales, cuñas publicitarias y un espacio televisivo que se lanzará en las próximas semanas en mercados claves. Además, se espera un apoyo de mercadeo adicional durante el resto del año para atraer visitantes a la isla durante la temporada de verano. Podrás ver cómo el DMO mercadea a Puerto Rico ante el mundo en este enlace con imágenes y videos sobre la campaña: https://www.discoverpuertorico.com/brand-campaign

El esfuerzo publicitario busca posicionar a la isla como el vecino con el que uno sueña: con un ambiente festivo, vista del océano, increíble colección de arte y deliciosa comida.

“Desde nuestra creación el pasado julio, nos pusimos en marcha para acelerar la economía del visitante”, dijo Brad Dean, principal ejecutivo de Discover Puerto Rico, mediante comunicado de prensa. “Esta campaña sigue un fuerte esfuerzo publicitario que establece a Puerto Rico como el mejor lugar para visitar en el 2019 y un sitio web recientemente renovado, DiscoverPuertoRico.com. La publicidad destaca nuestros dos activos más importantes, nuestra cultura y nuestra gente, lo que nos ayudará a fortalecer la familiaridad del viajero con lo que distingue a nuestra isla”.

“Los puertorriqueños, su rica cultura y sus inigualables ofertas naturales, combinadas con el hecho de que es un territorio de los Estados Unidos y de fácil acceso, fueron factores claves que se destacan en esta publicidad", dijo Leah Chandler, principal oficial de mercadeo de Discover Puerto Rico. “Estamos emocionados de presentar esta campaña de marca que abre la puerta, literalmente, a infinitas posibilidades que muestran el espíritu de los puertorriqueños y todo lo que la isla tiene para ofrecer”.

La publicidaddestaca varios aspectos que hacen de Puerto Rico un destino único, desde su gente, su cocina, su espíritu festivo, sus atractivos naturales y mucho más.

“La campaña invita a los viajeros a visitar Puerto Rico y reunirse con nosotros, el vecino con el que no puedes dejar de vivir”, dijo Chandler. “Puerto Rico fue nombrado por el New York Times como el destino número uno del 2019 y ha superado otras 20 listas notables de lugares para visitar este año”, agregó. “Queremos enviar un mensaje a todos los viajeros que este es el año para visitar Puerto Rico. Toda la isla está ansiosa por darles la bienvenida”.

La idea fue desarrollada y producida por Beautiful Destinations, con el apoyo de los equipos de producción locales que viajaron por toda la isla para capturar los hermosos paisajes, miles de puertas coloridas y los rostros acogedores de los puertorriqueños.

Para ver la publicidad en línea “Have we met yet?”, puedes visitar YouTube.com/DiscoverPuertoRico, donde podrás acceder a los esfuerzos de la campaña que se lanzarán próximamente.