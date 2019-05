“Cuando el turista entra en contacto con nosotros es como una puerta que se abre en tu isla para dar a conocer nuestros recursos naturales, nuestra gente y nuestra cultura. De la labor que hagamos depende que ese visitante regrese o no”.

Con estas palabras, el guía turístico, intérprete ambiental y educador Ray David Rodríguez resumió lo que significa para él ser parte de la economía del visitante. Rodríguez también es parte de “Las caras del turismo”, una serie de entrevistas en vídeo producidas por la organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico para resaltar las historias de personas que se benefician de la actividad turística.

Los vídeos, que también destacan la labor de Nasha Fondeur, chef ejecutiva de pastelería del hotel Condado Vanderbilt; y Héctor Muñoz, dueño de Hacienda Muñoz en San Lorenzo, serán divulgados a través de medios locales y redes sociales esta semana como parte de la celebración del “National Travel and Tourism Week”, que comenzó ayer y culminará este sábado.

“Nuestro trabajo es dejarle saber al mundo que Puerto Rico se encuentra listo y que esto se ha logrado gracias a todos aquellos que componen la industria” dijo Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico.

“La resiliencia de nuestra gente es la principal razón por la cual nos unimos a esta celebración nacional”, agregó Dean en alusión a que es la primera vez que la isla se une al “National Travel and Tourism Week”, que desde 1983 se celebra cada año en Estados Unidos con el propósito de resaltar las aportaciones que realiza el turismo a la economía.

Para Rodríguez, quien este año fue elegido por la plataforma EcoTripMatch.com como el Mejor Guía Turístico de Naturaleza 2019, “es un honor que me hayan escogido para ser parte de la campaña (del DMO) y es bien importante para que a la profesión del guía turístico se le dé el valor que merece”.

En el vídeo elaborado por Discover Puerto Rico, Rodríguez habla de su labor con la organización sin fines de lucro Puerto Rico al Sur, que impulsa el turismo sostenible de base comunitaria con experiencias de senderismo y “camping”. Lleva a turistas en recorridos por zonas de riqueza natural y cultural en Salinas, Yauco, Adjuntas, Coamo y Guayama, entre otros pueblos, donde integra a líderes y residentes de comunidades cercanas, quienes se benefician económicamente de proveer sus productos y servicios a los visitantes.

“El turismo responsable y ecológico, cuando lo unimos con la comunidad, tiene resultados mucho más beneficiosos para conservación de la isla y su desarrollo socioeconómico”, aseguró el intérprete ambiental con más de una década de experiencia.