Cecilio Massanet, fundador de la Empacadora Hill Brothers, una de las empresas líderes en la importación de frutas y vegetales, falleció el domingo a la edad de 79 años por complicaciones de salud.

Su hija Brenda Massanet, vicepresidenta de la empresa, indicó que su padre sufrió un infarto hace tres meses y desde entonces su salud se fue complicando. El domingo tuvo un fallo renal y murió.

El reconocido empresario, conocido también como “El Gallo”, fundó su negocio en el año 1962 con apenas $700, pero con muchos sueños, como solía decir. En esos años comenzaba sus labores a las 4:00 a.m. y trabajaba 18 horas diarias los 365 días del año.

Luego, compró un terreno en el área de Hill Brothers en Río Piedras, y en 1978 ya la empresa había crecido, por lo que se mudó a un espacio más amplio en Trujillo Alto, donde aún opera la compañía.

Al conocer del deceso, empresarios, clientes y colegas de la industria, expresaron su pésame a la familia y destacaron las cualidades que caracterizaron a este líder de la industria de alimentos que supo ganarse el respeto y la admiración de cuántos le conocieron.

“Cecilio fue un hermano para mí”, expresó José “Pepito” Pérez, de Pérez Hermanos en Cayey, quien reconoció que su partida acaecida el Día de los Padres no se la esperaba, pues entendía que su condición de salud no era grave. “He sentido mucho esta noticia, me sorprendió su deceso”.

Recordó que ambos se iniciaron en el negocio de la compraventa de papas y cebollas en la década de 1960 cuando iban a los muelles, cada cual con su camion, a adquirir provisiones para la reventa. Pérez describió a Massanet como una persona humilde, sencilla, y muy trabajadora. “Era el líder número uno en la industria de frutas y vegetales. Fue un baluarte en la industria de alimentos. Vivió para trabajar y siempre estuvo muy dedicado a su negocio”.

Johnny Barreto, padre, de Supermercados Econo, indicó que su familia y él sienten mucha la partida de Massanet. “Perdimos un buen hombre, luchador, honesto. Llegabas a su negocio y lo mismo lo veías en un ‘fingerlift’ que cargando un saco de papas”.

“Él cooperaba con todos, siempre decía presente, y ayudó a muchos pequeños y medianos comerciantes. A Puerto Rico le hacen falta 10 hombres como Cecilio para sacar adelante a este pueblo”, manifestó Barreto, destacando la calidad de ser humano que fue el fundador de Empacadora Hill Brothers.

Por su parte, Ferdysac Márquez, de Plaza Loíza y ex presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), indicó que Massanet fue un gran amigo de su familia por más de 40 años. “Papi y Cecilio eran grandes amigos desde la plaza de Mercado en Río Piedras. Él asesoró a papi, era confidente y muy buen amigo”.