La industria de alimentos está de luto por el fallecimiento de Johnny Márquez Hernández, fundador de la cadena de supermercados Plaza Loíza y sus líderes resaltan los valores que distinguieron la vida del reconocido empresario.

Márquez Hernández comenzó su carrera empresarial en la Plaza de Mercado de Río Piedras, luego fundó Plaza Gigante, la cual llegó a tener nueve tiendas y ventas de $300 millones anuales.

En el año 1987 estableció la cadena de supermercados Plaza Loíza, la cual posicionó como la líder en la venta de pescados y mariscos. Perteneció a la Cámara de Comerciantes Mayoristas y a la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). Uno de sus hijos, Ferdysac, fue presidente de MIDA.

Márquez Hernández fue reconocido con el máximo galardón que otorga MIDA, el premio Vicente Suárez en el año 2015, y exaltado al Pabellón de la Fama de la industria de alimentos.

“Johnny Márquez fue el símbolo del empresario trabajador, honesto, que rompía barreras y obstáculos para alcanzar sus metas. Fue un digno ejemplo de lo que debe ser el empresario del sector de alimentos”, expresó Atilano Cordero Badillo, fundador de MIDA, quien compartía una gran amistad con Márquez Hernández, y se mantuvo en contacto con él hasta días recientes.

El vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, indicó que para la industria de alimentos es otra gran pérdida de uno de sus pilares. “En lo personal su fallecimiento se siente muy cercano por la especial amistad que me une a la familia Márquez. Cuando llegué a MIDA en el 2008 don Johnny estaba en nuestra junta de directores junto a muchos de los fundadores originales de la entidad. Poco tiempo después cedió su espacio a su hijo Ferdysac, a quien considero un amigo cercano, y quien luego fue nuestro presidente por tres años. He compartido muchos momentos con ellos, he contado siempre con su apoyo, y el poco conocimiento de la industria que he adquirido ha sido de la mano de la familia Márquez”.

Por su parte, José “Pepito” Pérez, fundador de Pérez Hermanos, lamentó el deceso de su amigo de muchas décadas. “Conocí a Johnny cuando íbamos a los muelles a comprar papas, cebollas, manzanas, para nuestros negocios. En aquellos años los barcos llegaban con papas de Canadá, estábamos empezando en esto, Johnny tenía un puesto en la Plaza de Mercado de Río Piedras y yo un camioncito”.

Con el transcurso de los años, sus negocios crecieron y evolucionaron y ambos empresarios formaron parte de MIDA. “Viajábamos mucho ambos en misiones comerciales con MIDA”, recordó el fundador de Pérez Hermanos sobre décadas pasadas.

Pérez destacó de Márquez Hernández su amor por el trabajo y su sentido de compromiso. “Fue un baluarte, un luchador. Era madrugador, a las 5:00 o 6:00 de la mañana ya estaba en pie en el negocio. Es muy lamentable su pérdida”, manifestó, al tiempo que dijo que a él y a su familia le une una gran amistad con Márquez Hernández, su esposa Carmín y sus cuatro hijos.

Mientras, Awilda Quiñones, presidenta de la junta de directores de Supermercados Econo, indicó que todos en la cadena “estamos afligidos con la muerte de don Johnny Márquez”.

“Fue un competidor de altura, un caballero. Los accionistas y toda la junta estamos bien afectados con esta pérdida”, dijo Quiñones, quien resaltó que Márquez Hernández supo posicionar a Plaza Loíza como el rey de los mariscos, un segmento de la industria al que no se le prestaba mucha atención.