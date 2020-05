Tras constatar por sí mismo que la megaferretería The Home Depot ha estado hoy en operación, Marcos Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción (ACMC), urgió al gobierno a aclarar si al amparo de la orden ejecutiva 2020-038 los ferreteros pueden recibir y despachar órdenes los sábados.

La confusión responde, según resumió Rodríguez en entrevista con este medio, a que en el inciso “x” de la carta circular 2020-08 que emitió el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para especificar la aplicación de la orden ejecutiva, se indicó que las ferreterías pueden operar “de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, mediante cita previa, para coordinar la venta y entrega mediante recogido sin bajarse del carro y sin contacto".

“Hasta ahí está bien. Pero hoy fui a Montehiedra, después de recibir muchas llamadas, para corroborar la información de que The Home Depot estaba abierto para recoger mercancía. Y sí, estaban abiertos”, indicó. El líder de los ferreteros documentó su visita en un vídeo que captó con su celular y al que dio acceso a este medio.

Rodríguez sugirió que esa megaferretería podría estarse amparando en que el inciso “y” de la misma carta, en la que se indica que almacenes y tiendas pueden operar los sábados.

“¿Qué son las ferreterías entonces, si tienen almacén y tienen tienda?”, cuestionó. De forma similar, mencionó que megatiendas como Walmart tienen sus departamentos de ferretería. En esos casos, ni siquiera se requiere que los consumidores hagan órdenes por teléfono o Internet de forma previa, sino que pueden entrar al establecimiento y ellos mismos escoger la mercancía que desean.

“Tenemos que levantar bandera si es una competencia desleal y quien tiene que aclarar este caso es el DDEC o la señora gobernadora (Wanda Vázquez Garced)”, manifestó Rodríguez.

“A mí no me interesa que no operen, es que se nos permita en igualdad de condiciones”, recalcó.