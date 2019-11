Un nuevo proyecto de emprendimiento enfocado en alimentación y sostenibilidad fue seleccionado por Heineken y Méndez & Co. para recibir un incentivo de $5,000 como resultado de la segunda edición de Warehouse 1873.

Fermento Comio es un proyecto empresarial liderado por una pareja de jóvenes puertorriqueños que promueve la producción y distribución de productos fermentados como súper alimentos para consumo humano como lo son el kimchi, el sauerkraut y la kombucha.

“Heineken y Méndez & Co. se enorgullecen de continuar apoyando proyectos de emprendimiento liderados por nuestros jóvenes. Agradecemos el respaldo de nuestros consumidores que a través de su interacción con Warehouse 1873 hicieron posible el otorgamiento de este nuevo incentivo, el segundo que otorgamos desde que comenzó esta iniciativa”, explicó Enrique Anduze, director de mercadeo de cervezas y espíritus destilados de Méndez & Co., Inc.

“Estamos sumamente entusiasmados con este premio y agradecemos al equipo de Heineken y Méndez & Co. por creer en nuestro proyecto. Estamos comprometidos con continuar nuestra formación empresarial, desarrollando un plan de negocios viable para Fermento Comio al tiempo que promovemos entre los puertorriqueños los beneficios del consumo de productos fermentados como alimentos saludables con alto valor nutricional”, expuso, por su parte, Melanie Sánchez Vera, copropietaria de Fermento Comio.

La selección de Fermento Comio se dio en el marco de su participación en ICORPS, un programa de capacitación empresarial de Grupo Guayacán que educa, adiestra y apoya a emprendedores en el proceso de identificar mercados y validar sus ideas de negocios.

Esto responde a que, como parte de la segunda edición de Warehouse 1873, Heineken revalidó su compromiso con Guayacán mediante un donativo de $10,000 que fue impulsado por las interacciones en las redes sociales de quienes asistieron al innovador espacio creativo. La mitad del donativo apoyará el fondo dotal de la organización y la otra mitad servirá de capital semilla para apoyar el desarrollo de Fermento Comio.

La segunda edición de Warehouse 1873 concluyó el pasado domingo, 3 de noviembre, con un saldo positivo.

“Superamos el nivel de asistencia del pasado año en casi un 15%, lo que nos permitió aumentar el tráfico y las menciones digitales que precisamente nutrían nuestro compromiso de este año”, añadió Alfredo Del Valle, director de exportación de área de Heineken.