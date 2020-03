A tono con las necesidades actuales relacionadas con el toque de queda establecido por la Orden Ejecutiva 2020-023 y, adelantándose a que la emergencia pueda extenderse, ICPR Junior College integrará su programa de educación a distancia mediante la disponibilidad de cursos en línea a través de la plataforma Moodle.

Como parte del programa, ICPR llevará a cabo un proceso de adiestramiento para orientar a los estudiantes en el uso de la plataforma. Las fechas programadas para el adiestramiento son el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, ambos en alternativa de horario de 1:00 pm y 6:00 pm.

Los estudiantes interesados solo tendrán que tomar una sesión. Podrán conectarse el día y hora de su selección accediendo al enlace e instrucciones que recibirán a través de su correo electrónico de la institución.

“El bienestar y salud de nuestra comunidad universitaria es de vital importancia para todos en ICPR Junior College. Por ello hemos trabajado en identificar y establecer alternativas para garantizar el que nuestros estudiantes no pierdan oportunidades de estudios y puedan tomar cursos en educación a distancia. Esta plataforma ciertamente les permitirá continuar su proceso de aprendizaje de forma remota, siempre guiado por un profesor. #EsteVirusLoParamosUnidos”, dijo Olga Rivera, presidenta de ICPR Junior College.