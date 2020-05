A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Los seis hoteles y dos casinos administrados por International Hospitality Enterprises (IHE), implantan rigurosos protocolos para atender la pandemia del Covid-19, anunció su presidente José M. Suárez.

“Para nosotros en IHE la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes y suplidores es prioridad, y por ello cumplimos con los más altos estándares que rigen a nuestra industria. Ante la pandemia del Covid-19, creamos un comité de trabajo compuesto por los gerentes generales de nuestros seis hoteles y dos casinos, con el objetivo de desarrollar un manual exhaustivo sobre los protocolos a observarse en nuestras hospederías y casinos”, señaló Suárez.

El manual es un documento vivo que se estará actualizando constantemente, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones que vayan surgiendo ante esta pandemia. El mismo se desarrolló utilizando las múltiples recomendaciones de cadenas internacionales de hoteles como lo son: Marriott International y Hilton, al igual que organizaciones como la American Hotel & Logding Association.

El documento fue además atemperado a las recomendaciones elaboradas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionalde Puerto Rico (Puerto Rico OSHA).

Los protocolos establecidos en el manual facilitarán y permitirán mantener consistencia en la implementación de todas las medidas necesarias para proteger tanto a los empleados, como a suplidores, visitantes y huéspedes. El documento incluye políticas a seguir en todas las áreas públicas y de empleados para asegurar procedimientos de limpieza y desinfección, distanciamiento físico, consideraciones para empleados y huéspedes, y hasta como atender posibles casos de contagio.

El documento, será compartido en su totalidad con los huéspedes, visitantes y suplidores a través de los portales de nuestros seis hoteles e IHE. Estará además disponible tanto en español como inglés.

“Estos protocolos serán ejecutados con mucha diligencia para proveer seguridad y confianza a todos nuestros visitantes. No podemos permitir que nadie se relaje con dichas reglas y se convierta en un riesgo para nuestra salud y la de los que nos visitan”, finalizó Suárez.

Los hoteles, casinos y restaurantes administrados por IHE son: Hotel Condado Vanderbilt, La Concha A Renaissance Resort y Casino del Mar, Hotel El Convento, Best Western Condado Palm Inn & Suites, Doubletree by Hilton San Juan, Courtyard by Marriott Isla Verde Beach Resort y Casino del Sol, Serafina San Juan y STK San Juan.