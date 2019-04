La firma de consultoría en tecnología de mercadeo KOI IXS recientemente creó una alianza estratégica con The Trade Desk, plataforma para servir anuncios en web que le permitirá integrar a su oferta de servicios la tecnología de manejo de datos con el Data Management Platform (DMP) de Salesforce, otra plataforma de productos enfocados a optimizar la relación entre las audiencias y los productos que consumen.

Esta alianza le permite a KOI IXS combinar las ventajas de una plataforma que recopila data sobre el perfil de los usuarios y potenciales clientes, sus intereses y su conducta en la web (Salesforce) con las de The Trade Desk.

En un comunicado de prensa, se explicó que esta combinación de servicios tiene como objetivos conectar efectivamente mensajes de mercadeo basados en la inteligencia adquirida sobre el usuario o cliente y, asimismo, optimizar la inversión en compra de medios, ya que se toman decisiones detalladas a partir de lo que realmente está funcionando para cumplir con los objetivos de ventas y mercadeo.

“Nuestros equipos desarrollan su ‘expertise’ en el uso de herramientas con reputación de liderazgo en el mundo del ‘Marketing Technology’ constantemente. La data y medición detallada que vemos de un potencial consumidor son las mejores armas a la hora de definir el cómo, cuándo y mensaje apropiado”, explicó Edwin Miranda, presidente y principal oficial ejecutivo de KOI.

La inversión en este tipo de recursos cada vez más sofisticados es parte de la transformación que las agencias de mercadeo deben perseguir para el beneficio de sus socios de negocio y marcas. Brendan Farley, vicepresidente regional de Salesforce en productos de Data y Audiencias, enfatizó que “al utilizar el DMP de Salesforce se logra crear una estrategia de audiencia avanzada y permite la optimización de campañas entre los canales. Permite, además, desarrollar su estrategia de audiencia con herramientas avanzadas para planificación, activación, optimización, personalización y análisis”.

Teniendo en cuenta la ventaja competitiva que la combinación de estas plataformas produciría para sus clientes, KOI IXS se unió al grupo de agencias que han certificado a sus empleados en The Trading Academy, programa educacional creado por The Trade Desk para certificar al personal de compras de medios digitales en la compra programática (compra automatizada de espacios publicitarios), convirtiéndose en la agencia independiente con más empleados certificados en Latinoamérica. “Estamos muy complacidos de la acogida que KOI IXS le ha dado a nuestro Trading Academy. Con casi 30 miembros de su equipo ya certificados, nos sentimos muy satisfechos de nuestra asociación mientras continuamos creciendo en el mercado LATAM”, sentenció Lorenzo Moreno, gerente general de Desarrollo de Negocios de The Trade Desk.

Con estas nuevas tecnologías, el equipo de KOI IXS pone al alcance de sus clientes un servicio que, entre otras cosas, utiliza la geolocalización para identificar y ubicar las potenciales audiencias interesadas y que se encuentran circundantes a la zona de la localidad del cliente como podrían ser “dealers” de autos o supermercados.

Otra de las ventajas que estas herramientas permiten ofrecer a los clientes es que la inteligencia que se logra mediante la data que recogen estas plataformas no solo sirve para capturar con certeza los intereses del usuario, sino para que el cliente pueda ser más certero en su apuesta económica, tener claridad de a quién le sirve, poder tomar decisiones estratégicas y ajustar anuncios en tiempo real. A nivel de estrategia de mercadeo este tipo de inteligencia supone casi una subversión del ciclo de lealtad, puesto que en este modelo más que el usuario conocer al producto, el producto conoce al usuario.