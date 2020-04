Liberty Puerto Rico informó que continúa proveyendo a sus clientes acceso libre a algunos de sus canales y servicios más populares para ayudarlos a pasar por el cierre extendido para contener la propagación del novel coronavirus en la isla.

Desde hoy, todos los clientes de televisión paga tendrán acceso a CNN y canales seleccionados de NBCUniversal, además de todos los canales de Starz y Hallmark. Actualmente, todos los clientes de Liberty tienen acceso al servicio de Stingray Music por 30 días.

“El acceso abierto a estos canales le brindará a nuestros clientes la información y el entretenimiento que necesitan durante la cuarentena para que puedan trabajar, estudiar y divertirse en la comodidad de sus propios hogares”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico.

Desde hoy hasta el 13 de mayo, los clientes tendrán acceso a todos los canales de Hallmark, incluyendo Hallmark, Hallmark Drama y Hallmark Movies & Mysteries. Los clientes también pueden acceder algunos canales de NBCUniversal como Oxygen, CNBC, Universal Kids, MSNBC y Universo hasta el 20 de abril. También hay acceso a CNN hasta el 17 de abril y a todos los canales premium de Starz hasta el 7 de abril.

Para información sobre los canales y su disponibilidad, los clientes pueden entrar www.libertypr.com.

Stingray Music es un servicio de música disponible a través de múltiples plataformas que ofrece distintos canales en una variedad de géneros musicales por móvil, Internet y televisión. El periodo de 30 días brinda sobre 50 canales de música en su alineación, además de tres de las aplicaciones más populares de Stingray: Stingray Karaoke, Stingray Qello and Stingray Classica.

Stingray Karaoke tiene sobre 15,000 de las mejores canciones para los que se quieren divertir o animarse durante el tiempo de quedarse en casa, mientras que Stingray Qello tiene conciertos completos y documentales de una variedad de géneros musicales como rock clásico, pop, country, metal y jazz. Stingray Classica le brinda a los fanáticos de la música clásica horas de espectáculos impresionantes como La Traviata de Verdi desde el Teatro Real en Madrid y documentales sobre artistas legendarios como Maria Callas y Yehudi Menuhin.

Los clientes de Liberty pueden acceder Stingray desde el canal 701 al 759 en su alineación de alta definición. También pueden bajar las aplicaciones de Stingray Karaoke, Qello y Classica del AppStore o pueden entrar en www.stingray.com/freemonthclassica y usar el código freeview.

Además, como anunciado anteriormente, actualmente todos los clientes de Liberty tienen acceso a los canales premium de Showtime, The Movie Channel y Flix sin importar los paquetes a los que estén suscritos. La compañía ofreció acceso abierto a HBO y Cinemax el mes pasado.

La compañía también creó unas carpetas para cada uno de los paquetes de televisión de Liberty en su plataforma Liberty on Demand con las 10 mejores películas y series gratis de la semana. La compañía también ofrece una carpeta con las 10 mejores películas y 10 mejores series de Showtime, además de los sobre 4,000 títulos disponibles para Showtime. Para acceder Liberty on Demand, los clientes solo tienen que oprimir el botón de On Demand en sus controles remotos o sintonizar el canal 1 y oprimir la "B" en el control remoto para entrar a la plataforma.