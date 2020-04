Liberty Puerto Rico continua proveyendo a sus clientes acceso libre a más opciones de entretenimiento durante el cierre. Desde hoy hasta el 31 de mayo, los clientes de televisión de Liberty tendrán acceso a Sony Movie Channel, además de algunos canales de Discovery, sin importar los paquetes a los que estén suscritos.

“El abrir acceso a estos canales nos ayuda a añadir más variedad al contenido de televisión que nuestros clientes ya reciben”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico. “Los miembros de la familia podrán disfrutar de películas, programas animados, series y documentales en una variedad de temas como ciencia, historia, estilos de vida, viajes y naturaleza a cualquier hora del día, facilitando la tarea de mantener a todos entretenidos en el hogar”.

Sony Movie Channel ofrece una variedad de títulos de la extensa filmoteca de Sony Pictures Entertainment y más, que son transmitidos sin editar y remasterizados. Sony Movie Channel está disponible en el canal 295 en la alineación de alta definición (HD) de Liberty.

Además, los clientes de televisión de Liberty tendrán acceso a algunos canales de Discovery, los cuales presentan programación educativa de ciencia, historia, viajes, naturaleza, e historias verídicas, entre otros. Los canales incluyen Science Channel (134/292 HD), American Heroes (132/290 HD), Destination America (130/258 HD), Discovery Family (121/278 HD), Discovery Life (128/288 HD) y The Oprah Winfrey Network (OWN) (103/289 HD).

Como ya había anunciado, todos los clientes de Liberty tienen acceso a Disney Junior, Disney XD, FXM, CNN, The Weather Channel, y a todos los canales de Hallmark sin importar el paquete al que estén suscritos. Además, los clientes de Liberty tienen acceso al paquete “Premier Streaming” de SiriusXM hasta el 15 de mayo.

La compañía creó unas carpetas para cada uno de los paquetes de televisión de Liberty en su plataforma Liberty on Demand con las 10 mejores películas y series gratis de la semana. Para acceder Liberty on Demand, los clientes solo tienen que oprimir el botón de On Demand en sus controles remotos o sintonizar el canal 1 y oprimir la "B" en el control remoto para entrar a la plataforma.