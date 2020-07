La compañía L’Oréal presentó su programa “L’Oréal para el Futuro”, descrito como su compromiso hacia la transformación de actividades para respetar los límites del planeta y contribuir a resolver los problemas ambientales y sociales globales.

“Lo que estamos viviendo hoy día, nos ha demostrado cuán devastador podría ser una crisis global para el mundo y para las actividades humanas, y pienso que esto es un mensaje para todos nosotros de cómo podría ser una crisis climática en el futuro”, dijo Jean-Paul Agon, presidente y principal oficial ejecutivo L’Oréal.

L’Oréal, empresa líder de belleza a nivel mundial, se ha comprometido a crear un cambio ambiental y social, incluyendo una inversión de $150 millones en donaciones para apoyar a mujeres vulnerables y restaurar los hábitats naturales.

“Es sumamente importante que hagamos todo lo posible para evitar una crisis global y que aceleremos estos proyectos. No nos queda mucho tiempo, los expertos están en consenso de que tenemos 10 años para prevenir esta crisis climática”, añadió Agon, durante la conferencia de presentación del programa, el viernes.

Para 2030, el 100% de los plásticos utilizados en el empaque de los productos de L’Oréal serán de fuentes recicladas o de origen biológico. Además, la compañía reducirá en un 50% por producto terminado, en comparación con 2016, todas sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (que causan calentamiento global).

“En 2013, nosotros implementamos nuestra primera fase de sustentabilidad con metas ambiciosas y la idea era comenzar con una transformación profunda. El año pasado, excedimos nuestro objetivo inicial y logramos reducir las emisiones de CO2 de nuestras plantas y centros de distribución a un 78%”, resaltó, por su parte, Alexandra Palt, directora de Responsabilidad Corporativa de L’Oréal.

Por otro lado, el presidente global de Garnier, Adrien Koskas, destacó que la compañía se ha comprometido a la belleza verde (“green beauty”), donde el 100% de los productos de champú serán de plástico reciclado para el próximo año.

La compañía también proveerá un mejor salario al 100% de sus empleados y ayudará a 100,000 personas de comunidades de escasos recursos a obtener acceso a empleos. Al mismo tiempo, esperan que, para 2030, tres millones de personas se beneficien de los programas de compromiso social de las marcas L’Oréal.

“También, estamos al tanto que la transición a la sustentabilidad solo funcionará si demostramos progreso social. Para nosotros, una sociedad inclusiva y sustentabilidad van de la mano. El año pasado, ayudamos a más de 90,000 personas de comunidades desfavorecidas a encontrar trabajo”, afirmó Palt.

Agregó que cada país tiene su objetivo de sustentabilidad, incluyendo a América Latina, que es una región importante para L’Oréal. “Nuestros estándares del medio ambiente y de sustentabilidad son iguales para todos los países”, dijo.

L’Oréal se ha dedicado a la belleza por más de 100 años. En los últimos tres años, L’Oréal Caribe ha sido nombrada dentro la lista de Mejores Patronos y es una empresa “W-Certified”. Desde sus oficinas en Puerto Rico, L’Oréal Caribe maneja los mercados de 25 islas caribeñas compartiendo su filosofía de belleza de manera particular en cada una.

“En L’Oréal Caribe, hemos desarrollado un comité de excelencia dedicado a temas de sustentabilidad, liderado por nuestros empleados. Con el nuevo programa L’Oréal para el Futuro, tendremos (la) oportunidad de desarrollar nuevos proyectos alineados a los compromisos de sustentabilidad que tiene la compañía, para apoyar en la búsqueda de soluciones de problemas ambientales y sociales críticos a nivel local, para Puerto Rico y para la región Caribe”, expresó, por último, Dave Hughes, gerente general de L’Oréal Caribe.