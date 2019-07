Los comerciantes del Viejo San Juan están en contra de que se vandalice la Ciudad Amurallada, pero para algunos, más daño hace la corrupción a Puerto Rico que los grafitis que puedan pintar los que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

El turismo pudiera mermar en la ciudad vieja debido a la volatilidad que hay en el país. Carla Campos, directora de la Compañía de Turismo, indicó que el crucero Empress of the Seas de Royal Caribbean tenía pautada su llegada a San Juan ayer, con 1,840 pasajeros a bordo, pero optó por no atracar en San Juan. “Ejecutivos nos informan que la parada ha sido cancelada por consideraciones de seguridad de sus pasajeros”, expresó la directora de Turismo.

Por su parte, Pamela Calderón, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (ACVSJ), indicó que el cambio de ruta de dicho crucero afecta no solo a la ciudad antigua, sino a otros destinos en la isla, pues la mayoría de los turistas de crucero visitan distintas atracciones durante su estadía.

Sin embargo, Calderón aclaró que el Viejo San Juan no se compone solo de turistas, sino que es una comunidad de residentes, comerciantes, médicos, abogados, arquitectos. Indicó que la ACVSJ apoya las protestas con relación a los actos de corrupción de la administración Rosselló y del controvertido chat, pero pidió a los manifestantes que no vandalicen los edificios de la ciudad.

Sobre los daños ocasionados a algunas de las propiedades el lunes, Calderón señaló que ayer por la mañana los comerciantes y gente privada pintó las paredes dañadas con grafiti y reparaban las vitrinas que resultaron rotas, mientras otros colocaron tormenteras en preparación a las protestas de hoy.

Hay comercios que hoy cerrarán más temprano, como el ChocoBar en la calle San Francisco, que operará hasta las 3:00 p.m. Su horario regular es hasta las 8:00 p.m., pero debido a las protestas que se llevarán a cabo hoy en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan desde las 5:00 p.m., ChocoBar cerrará más temprano.

Herminio Morales, gerente de la ferretería True Value, señaló que el negocio no se ha visto afectado por las protestas ni ha tenido que cerrar más temprano. Por el contrario, ayer el movimiento de clientes fue más activo, pues fueron a buscar materiales para reparar y proteger los edificios. Hoy intentarán cerrar en el horario acostumbrado, a las 5:30 p.m.

Juan Fernández, dueño de la farmacia Luma y expresidente de la ACVSJ, colocó un letrero en su edificio que lee “Renuncia ya”, y le está recomendando a otros comercios que hagan lo mismo.

“Esto es para que se sepa qué comercios respaldan la salida del gobernador y no vandalicen los edificios. No obstante, Fernández sospecha que son infiltrados los que realizan los actos vandálicos, y no el pueblo que marcha para que el gobernador deje su puesto en La Fortaleza.

“Es un clamor de todo el mundo, lo de la renuncia. Eso no es cuestionable, es algo necesario para que haya paz”, manifestó Fernández, quien teme que a medida que pasen los días y el gobernador siga aferrado a su silla, la situación se salga de control.

Mientras, Margarita Gandía, corredora de bienes raíces y residente del Viejo San Juan, dijo que fue a la marcha el lunes y reiteró que “Rosselló debe renunciar para enviar el mensaje de que aquí hay respeto”.

“Nunca había visto una convocatoria con tanta gente joven y comprometida, era una romería de gente, familias enteras, como las que se ven en las fiestas de la calle San Sebastián”, dijo la corredora de bienes raíces.

Gandía denunció que el Viejo San Juan lo están destruyendo, pero no los manifestantes, sino los compradores de propiedades.