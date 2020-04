“Quédate en Casa con MCS” es la nueva iniciativa de MCS dirigida a afiliados, empleados y la comunidad en general, con el objetivo de compartir consejos de nutrición, entretenimiento y salud a través de su página web, redes sociales y otros medios digitales internos.

El esfuerzo incluye también una alianza con varios centros comerciales para migrar su actual programa de ejercicios a una plataforma virtual.

Anabelle Carrión, vicepresidenta auxiliar de Promoción de Salud y Bienestar de MCS, enfatizó en que, en medio de la pandemia de coronavirus, es prioridad que todos pongamos de nuestra parte para ayudar a proteger la salud de las comunidades, así como la individual.

“Debemos observar las medidas de prevención para evitar el contagio, en adición necesitamos desarrollar rutinas y realizar actividades que apoyen nuestra salud emocional y física. Es importante que organicemos nuestro día con anticipación y separar tiempo para realizar ejercicios desde nuestra casa y disfrutar de entrenamiento y diversión. Estas actividades nos ayudan a despejar la mente y nos mantendrán activos, aportando a nuestro bienestar general. Para que logres esto, MCS te apoya a ti y a tu familia a través de las iniciativas Quédate en casa con MCS”, explicó Carrión.

“Queremos que nuestros empleados, afiliados, clientes y la comunidad en general estén seguros y saludable. Por eso ofrecemos recomendaciones de nutrición, cocina saludable, educación, entretenimiento y ejercicios que podrán ver de forma segura desde la tranquilidad de sus hogares a través de diversas plataformas digitales”, indicó Ingrid Torres, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de MCS.

Como parte de la iniciativa, la compañía de salud comparte desde sus redes sociales @MCSPuertoRico consejos para prevenir el contagio, talleres de ejercicios que los seguidores pueden realizar desde su hogar, recetas saludables y opciones de entretenimiento tales como talleres virtuales de música, jardinería y comedia. Para ello, la aseguradora convirtió los talleres que acostumbra a ofrecer con sus recursos de modo presenciales a una modalidad digital. Entre los recursos que participan de esta iniciativa se encuentran los siguientes: el agrónomo Douglas Candelario; el trovador Julio Cesar Sanabria; el grupo de bomba y plena Tamboricua Tradición y Vida; la nutricionista Zilka Ríos; el Chef Campis; el doctor Efraín Nazario; los comediantes: Yoyo Boeing y Amaury Oyola; así como los entrenadores: Ricardo Ramos y Zoraida Sepúlveda.

Todos estos videos y recursos además están disponibles en la página web https://mcs.com.pr/coronavirus. Al igual que ejercicios para descargar que ayudan a fortalecer la memoria tales como libros de actividades y palabragramas. En esta página también la ciudadanía puede acceder información sobre COVID, consejos para prevenir el contagio y preguntas frecuentes sobre el virus.

La compañía también estableció una alianza con varios centros comerciales para continuar ofreciendo los talleres de ejercicios que tradicionalmente realizan los adultos mayores en sus facilidades, pero esta vez a través de las redes sociales de los comercios. Los mismos presentarán clases de ejercicios variados por Facebook Live en sesiones de 30 minutos. Estos ejercicios son para todo tipo de población, y no requiere equipo de ejercicio adicional para hacer la rutina. Las sesiones de ejercicios se ofrecerán de lunes a jueves, de 9:00 am a 9:30 am a través de la página de Facebook del centro comercial Plaza las Américas; martes y jueves, de 9:00 am a 9:30 am a través de la página de Facebook del centro comercial Plaza del Caribe; y de 10:00 am a 10:30 am a través de la página de Facebook del centro comercial Mayagüez Mall.