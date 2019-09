Siete organizaciones del sector privado enviaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para solicitarle la eliminación del impuesto al inventario, que según la misiva “desincentiva que se mantengan los niveles de inventario óptimos que se necesitan en Puerto Rico”, sobre todo durante el pico de la temporada de huracanes.

Según el documento, que fue recibido hoy en La Fortaleza, Puerto Rico promedia este año 17% de "out of stock" o productos no disponibles en la góndola, cifra que está nueve puntos porcentuales por encima del promedio en Estados Unidos y tres puntos porcentuales por encima de otras islas del Caribe.

La carta expone que en los pasados días, aun cuando el huracán Dorian no llegó a la isla, “el ‘out of stock’ promedió un 35%, y particularmente hubo días de casi un 80% de faltante de agua embotellada; con el peligro adicional que representó el cierre del puerto de Jacksonville (en Florida), desde donde se envía más del 85% de los productos que se consumen en Puerto Rico”.

La misiva, enviada con copia al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy; a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente; y la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko; también recuerda las consecuencias del accidente de la embarcación de carga El Faro en los inventarios en la isla, cuando el nivel de productos no disponibles en la góndola promedió 20%.

“Estos son ejemplos de cómo nuestra condición de isla nos expone a riesgos en la cadena de suministros por eventos que impactan los puertos donde sale mercancía para Puerto Rico”, raza la misiva, firmada por los presidentes de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez; la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Emilio Colón; la Asociación de Distribuidores de Automóviles, Julio Ortiz; la Asociación Productos de Puerto Rico, Liliana Cubano; la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, José Soto; la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José Ledesma; y la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, Marcos Rodríguez.

El documento resalta que “fuera de Puerto Rico este tipo de impuesto está cayendo en desuso”. Informa que de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), solo siete imponen impuestos a la propiedad mueble, mientras que en Estados Unidos solo ocho de los 50 estados tienen un impuesto total al inventario.

“No podemos minimizar esta coyuntura, y es imperante atender de inmediato la eliminación de este