El municipio de Aguadilla radicó una demanda de clase contra la aseguradora Mapfre Praico Insurance Company por no pagar adecuadamente el reclamo del municipio por daños a las propiedades causados por el huracán María en 2017.

La acción legal incluye también a los demás municipios de la isla, agencias gubernamentales y subagencias que fueron mal pagadas por Mapfre en sus respectivos reclamos al seguro, informó el alcalde, Carlos Méndez, en declaraciones escritas.

Para llevar su proceso judicial, el municipio de Aguadilla contrató al bufete de abogados especialista en la recuperación de desastres, Weisbrod Matteis & Copley PLLC (WMC), siendo el licenciado Juan Saavedra-Castro, socio a cargo de la oficina de WMC en San Juan, quien lidere la línea de defensa.

Al igual que muchos otros municipios y agencias gubernamentales en Puerto Rico, Aguadilla ha recibido solo pagos nominales de Mapfre, incluso después de haber pagado primas durante muchos años.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para resolver este reclamo con Mapfre, pero la aseguradora parece estar más interesada en jugar y retrasar el pago que en pagarnos lo que se nos debe, según nuestras pólizas”, dijo Méndez. “Nuestro municipio ha recibido menos de $3.0 millones de Mapfre por daños que costarán decenas de millones de dólares para realizar las reparaciones”.

Méndez acusó a lss aseguradoras de tener a decenas de agencias gubernamentales de Puerto Rico “como rehenes por casi dos años”, lo que afirmó, tiene un impacto “terrible” en las comunidades y en las familias.