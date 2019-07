Los centros comerciales Plaza Las Américas y The Outlets at Montehiedra se mantienen evaluando, día a día, como transcurre la situación en el gobierno para determinar si abren o no sus propiedades el próximo lunes, 22 ante la manifestación que se ha convocado para ese día en el área metropolitana.

“Estamos monitoreando la información que está circulando, y en su momento, notificaremos qué medidas preventivas de seguridad se tomarán de ser necesario”, expresó Lorraine Vissepó, directora de Comunicaciones Corporativas de Empresas Fonalledas, compañía dueña de Plaza Las Américas.

Hasta el momento, la Torre de Oficinas de dicho centro comercial permanecerá cerrada ese día, mientras que las tiendas operarán como de costumbre.

Vissepó señaló que la dificultad para coordinar las medidas de seguridad estriba en que desconocen quién convoca a la marcha, pues todo lo que tienen es la información publicada en las redes sociales, en la que no aparece el nombre de los organizadores.

Por su parte, Lineth Rosado, administradora de The Outlets at Montehiedra, se expresó en términos similares a Vissepó, y dijo que la decisión de si abrirán o no la tomarán el domingo. Una de las promociones de la marcha del lunes que está en las redes indica que Montehiedra será uno de los puntos de encuentro.

“No hemos podido identificar quién hace la convocatoria para la marcha del lunes. Queremos saber cuál es la logística. No hemos decidido aún (si abren o no), vamos a estar monitoreando la situación el fin de semana y decidiremos el domingo”, sostuvo Rosado. Agregó que comunicarán la decisión a través de las redes sociales del centro comercial.

De ser cierto que Montehiedra será uno de los puntos de encuentro para los que van el lunes a la manifestación contra Ricardo Rosselló, esta no sería la primera vez que el centro comercial es utilizado para eso fines desde que empezaron las protestas esta semana. Ayer jueves, a eso de las 5:45 p.m. comenzó a llegar gente con sus autos, convocados también a través de las redes sociales. El mall desconocía de dicha convocatoria y la policía estatal se encargó de la logística.