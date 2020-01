La agencia de relaciones públicas y comunicaciones de mercadeo y digital, The Big Think Group (TBTG), está fungiendo como anfitriona para más de 50 líderes estadounidenses en la industria durante la celebración de su convención anual en Puerto Rico, anunció hoy la firma a través de un comunicado.

Los miembros del Public Relations Consultants Group (PRCG), una red nacional de consultores de relaciones públicas en los principales mercados de los Estados Unidos, están llevando a cabo su convención anual esta semana por primera vez en la isla. TBTG es el único representante y socio de PRCG en la isla, tras ser elegido en el 2016 para unirse a la red.

Participantes de ciudades de EE.UU. provenientes de los estados de Nueva York, Texas, California, Florida, Alaska, Illinois y Washington, entre otros, tendrán la oportunidad de asistir a presentaciones, establecer contacto con sus compañeros, apoyar al turismo y respaldar a la comunidad local.

“Esto es mucho más que organizar un evento. Esta es la plataforma ideal para ayudar a Puerto Rico durante un momento crítico, para demostrar quiénes somos y destacar lo que ofrecemos como destino. Le agradezco a los líderes de PRCG por seleccionarnos como sede de su evento y por compartir nuestro espíritu de perseverancia y valentía,” expresó Bernardo Fiol-Costa, presidente y fundador de The Big Think Group, agencia establecida en San Juan en el 2003 y cuyos clientes incluyen T-Mobile, McDonald’s, Diageo, Chrysler Group, Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, New Fortress Energy y Bravo Family Foundation, entre otros.

“Estamos muy emocionados de que nuestra conferencia se esté llevando a cabo en Puerto Rico en el 2020. The Big Think Group ha sido esencial a la hora de gestionar todos los aspectos de la planificación y coordinación de la conferencia y no dudo que será una experiencia extraordinaria para todos nuestros socios,” dijo Stacia Kirby, presidenta de PRCG.

Además de ser la primera ocasión en la que la conferencia se lleva a cabo en la isla, PRCG también está utilizando esta oportunidad para lanzar una nueva iniciativa comunitaria, se informó. De ahora en adelante, cada año los socios apoyarán a una organización sin fines de lucro ubicada en la sede de la conferencia. En esta edición de la convención, los miembros de PRCG eligieron al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) como el primer beneficiario de este proyecto. El MAC recibirá una contribución monetaria, servicios pro bono de relaciones públicas, experiencia en comunicaciones y una gama de oportunidades de contactos para expandir los esfuerzos de comunicación de la institución y recaudación de fondos en los Estados Unidos.

“Apreciamos encarecidamente la donación generosa de Public Relations Consultants Group y el apoyo incalculable que nos ofrece al adoptar al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico como su cliente este año. Para el museo, el asesoramiento profesional de PRCG es una oportunidad inigualable para comunicar, dar visibilidad y extender nuestra labor, en particular los programas de justicia social y de equidad a través de los que hemos ayudado a realzar identidades y abogar por los esfuerzos comunitarios que atendemos”, expresó Marianne Ramírez Aponte, la directora y curadora ejecutiva del museo.