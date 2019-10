Se acabó la incertidumbre, ya es oficial. Saks Fifth Avenue, una de las dos tiendas anclas de The Mall of San Juan, no reabrirá sus puertas y entregó el espacio a los dueños del centro comercial.

Así lo confirmó la compañía Taubman Centers, propietaria del mall, en su más reciente informe trimestral que divulgó hoy.

Desde el azote del huracán María, en septiembre de 2017, Saks Fifth Avenue no había vuelto a operar en The Mall of San Juan e incluso en las primeras semanas después del evento atmosférico no se ocupó de acondicionar la tienda y prepararla para la reapertura, como lo indicaba el contrato, ni le informó a Taubman cuando estimaba que estaría lista la reapertura. Ello conllevó que Taubman Centers demandará a Hudson’s Bay Company, dueña de Saks.

Hoy Taubman notificó en su tercer informe trimestral que “el litigio en curso con Hudson’s Bay Company, con respecto a la antigua ubicación de Saks Fifth Avenue en The Mall of San Juan se ha resuelto”.

En consecuencia, HBC acordó pagar a la compañía $26 millones como un reembolso parcial de su concesión de tienda ancla previamente recibida, a cambio de la terminación de sus obligaciones en virtud de sus acuerdos. Taubman ahora tiene el control total de la ubicación.

El reembolso de la concesión y el valor del antiguo edificio de Saks Fifth Avenue y las mejoras excedieron la cancelación del valor en libros de la concesión y los costos legales incurridos en el tercer trimestre, lo que resultó en una ganancia neta de $ 10.1 millones, cifra que se incluyó en la partida de Ingresos no generados de las operaciones.