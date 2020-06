Luego de superar sus proyecciones de alquiler en su primer fin de semana en San Juan por un 144%, la compañía puertorriqueña de micromovilidad Skootel ha optado por suspender sus operaciones temporeramente en lo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Asamblea Legislativa atemperan la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en Puerto Rico a sus nuevas scooters eléctricas.

En entrevista con El Nuevo Día, uno de los cofundadores de Skootel, Juan Parra, indicó que voluntariamente removerán de la vía pública todas sus scooters a partir del 12 de junio hasta que la Legislatura atempere la Ley 22 a la nueva realidad de micromovilidad urbana, que puede tardar algunas semanas o incluso meses.

“Siempre sabíamos que, en algún momento, (los puertorriqueños) íbamos a tener que enmendar la ley como se ha hecho en el mundo entero. Es importante definir qué es un patinete eléctrico para propósitos de negocio. Esa definición va a permitir reglamentar mejor el uso de las scooters”, por parte del DTOP y la Policía de Puerto Rico, indicó Parra.

La actual versión de la Ley 22, por ejemplo, mide la potencia de los vehículos estrictamente en caballos de fuerza, tomando prestado de la industria automotriz y sus motores de combustión interna, pero los patinetes y la nueva cepa de vehículos eléctricos se mide naturalmente en kilovatios.

Además, hasta ahora, los usuarios de scooters eléctricas han compartido la carretera con los vehículos, pero la Ley 22 no discute el uso de estos patinetes motorizados en las ciclovías, por lo que Parra entiende que el público se beneficiaría de una enmienda que aclare el asunto.

Su equipo ya sometió sus recomendaciones tanto al DTOP como a la Cámara de Representantes, donde espera que se atienda el asunto en las siguientes semanas. Sin embargo, reconoce que estos procesos, especialmente durante la pandemia, puede tomar más de eso, por lo que necesitan un plan B.

“Sabemos que puede durar meses y nosotros estamos preparados para aguantar la parte del negocio que tiene que ver con scooters (eléctricas), pero eso no quiere decir que no podemos operar el resto de nuestra compañía si no nos enfocamos solamente en scooters”, abonó quien consideraría añadir bicicletas y otros vehículos sin motor para pasear por las playas si el proceso legislativo se alarga mucho.