Simon Property Group, la compañía más grande de centros comerciales en Estados Unidos, no completará la compraventa de Taubman Centers, la que ascendía a $3,600 millones.

La razón para terminar el proceso aún no está clara, pero el comprador indicó en un comunicado de prensa que su acuerdo de fusión "específicamente le dio a Simon el derecho de terminar la transacción en caso de que una pandemia perjudicara desproporcionadamente a Taubman".

Además de ponerle fin al acuerdo, Simon presentó una acción legal hoy contra Taubman Centers y The Taubman Realty Group Limited Partnership en el Tribunal para el 6to Circuito Judicial del Condado de Oakland en Michigan, ya que señala que Taubman ha incumplido los convenios en el acuerdo de fusión que rigen la operación de sus negocios.

Señala Simon, en declaraciones escritas, que terminó el acuerdo de fusión debido a dos motivos separados e independientes: Primero, "la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto excepcionalmente material y desproporcionado en Taubman en comparación con otros participantes en la industria de bienes raíces minoristas".

En segundo lugar, a raíz de la pandemia, Taubman ha incumplido sus obligaciones, que son condiciones para el cierre, relacionadas con la operación de su negocio. En particular, Taubman no ha tomado medidas para mitigar el impacto de la pandemia como lo han hecho otros en la industria, incluso al no hacer recortes esenciales en los gastos operativos y gastos de capital, según Simon.

El panorama después del COVID-19 cambió la industria de centros comerciales. Lo que antes eran ventajas, ahora ya no lo son tanto. Por ejemplo, Simon argumenta que muchas de las propiedades comerciales de Taubman son malls cerrados que están en áreas metropolitanas importantes densamente pobladas, que dependen mucho del turismo nacional e internacional, y además la mayoría se enfoca en las compras de alta gama.

Todos esos factores “se han combinado para impactar el negocio de Taubman de manera desproporcionada debido a la pandemia del COVID-19 en comparación con el resto de la industria de bienes raíces minoristas. Además, Taubman ha incumplido su obligación de operar su negocio en el curso ordinario”, indicó Simon.

Mientras, Taubman confirmó, por separado, que Simon les notificó hoy que daban por terminado el acuerdo anunciado entre ambos previamente.

Sin embargo, Taubman expresó que “la supuesta terminación del Acuerdo de fusión por parte de Simon no es válida y no tiene mérito”, y que Simon continúa vinculado a la transacción en todos los aspectos.

Más aún, aseguró que tiene la intención de obligar a Simon a cumplir con la transacción acordada, e impugnará la supuesta terminación y reclamos legales de Simon. Agregó que la reunión de su junta especial de accionistas, en la que pedirá a los accionistas de Taubman que aprueben el acuerdo de fusión, sigue programada para el 25 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. en la sede de Taubman en Bloomfield Hills, Michigan.

La noticia de la compraventa entre ambos conglomerados del sector de centros comerciales se dio a conocer en febrero de este año y se supone que se completaría este verano.

Socio local

Por su parte, New Century Development, socio minoritario de Taubman Centers en The Mall of San Juan, reaccionó a la noticia de terminación del acuerdo. “Para nosotros no hay diferencia. Éramos socios de Taubman desde el principio, hicimos el negocio con ellos, y los conocemos desde hace muchos años. A Simon le dábamos la bienvenida. Ser socio de Taubman o de Simon es positivo para esta empresa”.

En Puerto Rico Simon es dueño de Plaza Carolina y de Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta. Mientras, Taubman Centers es el dueño de The Mall of San Juan.