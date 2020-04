T-Mobile se une a el esfuerzo global #LightItBlue, para honrar a los profesionales de la salud, personal de primera respuesta y proveedores de servicios esenciales que están laborando en esta emergencia. Por ello, el T-Mobile Center en San Patricio Village intercambió hoy su tradicional magenta por el azul.

Esta iniciativa viene acompañada de esfuerzos que buscan apoyar por medio de la tecnología aquellos que están en la primera línea, al tercer sector y para seguir cerrando la brecha digital.

“Agradecemos a todos los profesionales de la salud, al personal que ofrece servicios esenciales y a todas las personas que están poniendo sus vidas en riesgo todos los días para proveer los servicios durante esta emergencia”, comentó Jorge Martel, gerente general y vicepresidente de T-Mobile Puerto Rico.

“Así también a nuestros ingenieros, técnicos, personal de call center y a todos en nuestra empresa que no han dudado en responder al llamado de conectar a los nuestros. Tenemos que seguir firmes, pues se asume que todos tienen acceso a internet y el equipo necesario para seguir estudiando y trabajando desde sus casas, pero no es así. Una vez más, vemos que las comunicaciones son un servicio crítico en situaciones de emergencia como esta que estamos viviendo, y tienen el potencial de salvar vidas. En T-Mobile estamos comprometidos en mantener conectados a todo nuestro pueblo, pero necesitamos que nos permitan facilitarles los equipos y el servicio a los clientes”, añadió.

La empresa ha hecho esfuerzos de diferentes organismos para apoyar los esfuerzos de agilizar las pruebas del virus y rastrear los casos entre ellos con la Asociación de Médicos Independientes de Puerto Rico y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. También proveyó equipo 5G a emprendedores del proyecto Engine 4, que sirve de interfaz para la producción de escudos de cara para protección del personal de primera respuesta. En las pasadas semanas esta entidad, ha distribuido miles de equipos de protección a personal de hospitales, manejo de emergencia, policías, entre otros. “Agradecemos a T-Mobile ya que con su tecnología 5G podemos acceder remotamente la unidad para monitorear y acelerar la producción de los face shields que se están realizando con una impresora 3D. Esto nos permite donar face shields para los profesionales e la salud en hospitales, CDTs, laboratorios, y otros alrededor de toda la isla,” dijo Luis Armando Torres cofundador Engine-4.

Además de estas acciones, T-Mobile provee equipo y servicio de voz e internet móvil a diversas instituciones sin fines de lucro que ofrecen servicio a distintos sectores de nuestra comunidad que siguen brindando un servicio esencial a sus participantes como lo son: La Fondita de Jesús, Proyecto Aurora, Escuelas con Causa, Cuerpo de Voluntarios en Acción, Special Olympics de Puerto Rico, Fundación JoséJuan Barea, ACUTAS, Fundación Extra Bases, entre otros para facilitar la comunicación a distancia. T-Mobile ha respondido a apoyar casos individuales como estudiantes de Barranquitas, Caguas y Humacao que necesitaban servicio para poder cumplir con la educación a distancia. Las solicitudes no dejan de llegar tanto del sistema público como el privado, evidenciando la gran necesidad que hay de conexión.