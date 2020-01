Durante el miércoles, 15 de enero, el centro comercial The Mall of San Juan repartirá artículos de primera necesidad a los interesados en preparar mochilas de emergencias para los damnificados del terremoto en el área sur del país.

Uniendo esfuerzos con varias compañías locales, tales como Rovira, MMM, WKAQ, Univision Puerto Rico, Suiza y Refresh, The Mall of San Juan invita a familias a pasar por el centro comercial para recoger artículos de primera necesidad que los ayuden a preparar sus mochilas de emergencias.

A partir de las 10:00 a.m. el equipo de servicio al cliente en The Mall of San Juan, estará recibiendo familias que interesen recoger los mismos. Hay cantidades limitadas, y se otorgarán, mientras duren, hasta las 9:00 p.m.

“The Mall of San Juan quiere ayudarte a comenzar a prepararte. Ven a buscar tu bulto y comienza a preparar tu mochila. Cada bulto cuenta con artículos y material educativo provisto por FEMA”, expresó Marnie Marquina, directora de Mercadeo y Patrocinios de The Mall of San Juan.