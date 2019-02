El trabajo en conjunto de las agencias KOI IXS y GRAIN Group para una campaña enfocada en la revitalización del turismo en Puerto Rico fue elegida como una de los finalistas a los prestigiosos premios que otorga The One Show.

The One Show es la muestra de premios más prestigiosa del mundo en su categoría y reconoce anualmente el mejor trabajo creativo en publicidad y diseño interactivo, entre otros.

“Para nuestro equipo, estar entre los finalistas es un gran reconocimiento. Para muchos en la industria este es un premio comparable a los Leones de Cannes, que es un punto de referencia mundial para la publicidad creativa. Se trata de unos premios para los que en el 2018 hubo cerca de 20 mil participantes entre todas las categorías y que otorgó cerca de 600 premios. Esto es competir verdaderamente con los mejores del mundo y que nuestro trabajo ya se haya destacado nos llena de un profundo orgullo”, dijo Edwin Miranda, presidente de KOI IXS.

Jorge Bauzá, director creativo de KOI, aseguró que estar entre los finalistas ya supone un enorme reconocimiento puesto que “se trata de estar de tú a tú con las agenias más creativas, entre las marcas más premiadas y juzgados por el jurado más exigente del ambiente. Sobre todo es una gran distinción porque el jurado de este tipo de premio tiene amplia experiencia, lo ha visto todo, es el filtro de más alto rigor porque han estado expuestos a todo tipo de pieza publicitaria y todo tipo de marcas”.

La reconocida empresa puertorriqueña y GRAIN Group fueron seleccionados como finalista en la categoría de uso creativo de datos en la segmentación de audiencias (“Creative Use of Data in Targeting”) por su exitosa campaña para revitalizar el turismo en la isla tras el paso del huracán María y que contó con Luis Fonsi como figura principal de las ejecuciones publicitarias.

“Los datos nos permitieron aumentar dramáticamente la relevancia y resonancia de los esfuerzos de publicidad de la Compañía de Turismo de Puerto Rico durante un momento crítico para la isla. La segmentación de audiencia granular a través de múltiples canales de medios, combinada con mensajes de impacto, resultó ser una combinación poderosa para ayudar a la Compañía de Turismo a impulsar tanto las reservas (booking) como las métricas de marca”, destacó Benjamin Jurist, director y fundador de GRAIN Group.

Por su parte, Miranda manifestó que para su equipo, esta categoría “es altamente relevante puesto que se trata de la forma de hacer publicidad de cara al futuro. Es justo en el área de lograr publicidad no solo creativa, sino impulsada por la inteligencia que los datos nos proveen, donde KOI está enfocándose”.

“One Show ha creado esta nueva categoría y nos pareció muy atinado competir en ella precisamente porque es lo que KOI viene haciendo en los últimos años, el maridaje perfecto entre data y creatividad. Para nosotros, esta es la validación de esa visión de que a través de la creatividad, que a su vez se alimenta de la inteligencia de los datos, se logra la más alta efectividad en resultados. La forma, digamos meramente intuitiva, de hacer publicidad ha quedado superada por la inteligencia de la data combinada con la creatividad”, añadió Buzá.

El contexto de la creación de la campaña fue el momento en que toda la narrativa noticiosa dentro y fuera del país era la circunstancia catastrófica que enfrentaba Puerto Rico. Era una situación muy compleja, mientras por un lado era relevante mostrarle al mundo la necesidad que había de ayudas y asistencia para la reconstrucción, el país también necesitaba poder demostrar que estaba listo para hacer negocios, para recibir a los turistas y reactivar su economía.

“La isla, a pesar de lo que había ocurrido, tenía una industria turística, gastronómica y del visitante en franca recuperación y teníamos que contarle al mundo esa historia también. Estábamos ante el desafío de calar frente a una narrativa negativa. Fuimos tras los mitos, a demostrar con evidencia en cada vídeo que nuestros distintos atractivos estaban abiertos al público, que seguíamos teniendo en pie una industria hotelera, gastronómica, coctelera vibrante”, explica Miranda.

Este año están compitiendo en The One Show firmas de más de 60 países y entre los otros finalistas se encuentran firmas tan reconocidas como Droga5, Publicis Sapient, Anomaly, 72 and Sunny, BBDO New York, entre muchas otras. Asimismo, entre sus jueces hay un grupo de ejecutivos de alto calibre en la industria como Neil Heymann, de CCO Droga5 New York.