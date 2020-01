Misla Hotel Group, empresa administradora de los hoteles Solace by the Sea, Hotel Meliá y The Fox Hotel, todos en Ponce, así como de propiedades de alquiler a corto plazo, informa que tiene todos sus alojamientos abiertos y operando las 24 horas, como de costumbre.

Todos estos hoteles y alojamientos, que suman la cantidad de 250 habitaciones, han sido certificados estructuralmente después de los terremotos recientes. Dada la situación que atraviesa la región suroeste, Misla Hotel Group revisó todas las tarifas de sus hoteles para hacerlas más accesibles a aquellos que necesiten albergue. Todas las instalaciones cuentan con servicio de planta eléctrica, aire acondicionado y agua potable, así como servicios de alimentos y bebidas.

“Como empresa estamos solidarios y comprometidos con salvaguardar el bienestar y seguridad de nuestra gente. Nuestro compromiso con la región sur es inquebrantable y estaremos realizando gestiones para promover la reconstrucción física y el resurgimiento comercial de nuestra zona. Durante el huracán María albergamos más de 1,500 personas a través de toda la isla que vinieron a ayudar en la recuperación de Puerto Rico, proveyéndoles vivienda segura, internet, alimentos y bebidas, así como transporte y lotes para ubicar maquinaria pesada”, expresó Abel Misla Villalba, presidente de Misla Hotel Group en Ponce.