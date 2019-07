Triple-S Management Corp. (NYSE:GTS), matriz de Triple-S Salud, contrató este mes un bufete externo para revisar su participación en el proceso de licitación que llevó a cabo la Administración de Seguros de Salud (ASES) y en el que resultó seleccionado junto a otras cuatro aseguradoras.

Según la aseguradora, el bufete externo comenzó la investigación este mismo mes.

El Nuevo Día supo que la firma contratada para evaluar el proceso de participación de Triple-S Salud es Davis Polk & Wardwell LLP.

En una declaración al mercado, la principal aseguradora de Puerto Rico confirmó que entre el 1 de junio de 2017 y el 26 de septiembre de 2018 contrató los servicios de Wolf Popper LLP, el bufete para el cual trabajaba el exdirector de campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

Según Triple-S, “Wolf Popper proveyó asesoramiento legal sobre materias de política pública y de gobierno a Triple-S, incluyendo temas relacionados con ASES”.

Elías Sánchez

De inmediato, Wolf Popper indicó a El Nuevo Día que la asesoría provista no incluyó “temas relacionados ni asesoría sobre el Plan Mi Salud/Vital”

“Como una organización líder en el cuidado coordinado de la salud en Puerto Rico, Triple-S entiende que su participación en el Plan de Salud del Gobierno (PSG) por sobre dos décadas se basa en tres pilares clave: la calidad del servicio, su compromiso con esta población y su solidez financiera. La compañía no conoce de otras razones para su selección en el programa Vital que no sean estas y los méritos técnicos de su propuesta. Además, la compañía entiende que cumplió con todos los requerimientos materiales del proceso de licitación de Vital”, indicó el conglomerado de seguros.

De acuerdo con el reporte ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés), Triple-S optó por encomendar la investigación externa en vista de las noticias relacionadas al proceso de propuestas que ASES llevó a cabo el año pasado y “para asegurar que la conducta de la compañía ha estado en línea con estos estándares de rigor”.

Este martes, El Nuevo Día reseñó una carta enviada por el principal oficial ejecutivo de Triple-S, Roberto García, a la comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en la que contesta a ese grupo de trabajo legislativo múltiples interrogantes en torno al funcionamiento del plan Vital, incluyendo la relación profesional que mantuvo con Wolf Popper y Sánchez Sifonte.

En dicha carta, al igual que lo hicieron, a viva voz, representantes de First Medical, MMM Multihealth, Molina Healthcare y Plan de Salud Menonita durante una audiencia a principios de mes, Triple-S confirmó que el subcontratista de BDO Puerto Rico, Alberto Velázquez Piñol, participó del proceso de contratación de las aseguradoras que gestionarían el nuevo modelo del PSG, una de las principales promesas de campaña de Rosselló Nevares.

En su declaración a la comisión de Salud, Triple-S aseguró que si bien le asesoró en asuntos relacionados con ASES, Sánchez Sifonte no participó de reuniones entre la aseguradora y la agencia.

Según la carta de Triple-S a la comisión cameral, Velázquez Piñol intervino en la contratación del plan Vital “en representación de ASES”.

Empero, Velázquez Piñol era subcontratista de BDO Puerto Rico y eso estaría prohibido en la contratación federal, según las acusaciones de un Gran Jurado que pesan contra este, el socio fundador de la firma de contabilidad en la isla, Fernando Scherrer, y la exdirectora de ASES, Ángela Ávila Marrero.

Los acusados se han declarado no culpables de los diversos cargos de conspiración, fraude, fraude electrónico y lavado de dinero que pesan en su contra.

En declaraciones recientes, luego de un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Sánchez Sifonte aseguró que él ni su familia tienen relación alguna con Velázquez Piñol.

Reacciona Wolf Popper

El Nuevo Día solicitó al despacho de Wolf Popper en Hato Rey comunicarse con algún oficial de la firma de abogados para conocer la relación profesional entre la aseguradora y la firma, así como la relación profesional con Sánchez Sifonte.

Acto seguido, Vilma Peña, socia administradora de la firma, envió una declaración escrita a este medio en la que aclaró la relación contractual con Triple-S.

“Wolf Popper, PSC (no Wolf Popper, LLP) fue contratado por Triple-S Management para proveer asesoría legal en unos asuntos específicos”, indicó Peña.

“El contrato entre las partes estuvo vigente desde el 31 de julio de 2017 hasta septiembre de 2018. Dichos asuntos no incluyeron temas relacionados ni asesoría sobre el Plan Mi Salud/Vital. Cualquier información en contrario es falsa”, indicó Peña.

De igual forma, Peña indicó que Sánchez Sifonte “no es socio ni empleado de Wolf Popper, PSC”.

“Como contratista independiente, (Sánchez Sifonte) fue abogado de récord en algunos litigios. No maneja asuntos gubernamentales para nuestros clientes y no cabildea para Wolf Popper, PSC o sus clientes”, sostuvo Peña. La abogada no especificó el tiempo de la relación contractual con Sánchez Sifonte y tampoco si la contratación del abogado se hizo con este directamente o con alguna otra firma, compañía o sociedad en la que el abogado fuera propietario, empleado o socio.

De entrada, la contratación de cabilderos o asesores legales por parte de una empresa para gestionar asuntos con entidades de gobierno no supone un acto ilícito.

Empero, desde finales del año 2016, existe una orden ejecutiva firmada por el exgobernador Alejandro García Padilla, que requería a todas las agencias crearan un registro de cabilderos similar al que existe en la Legislatura.

Dicha orden ejecutiva, que se sepa, no fue puesta en vigor por la administración de Rosselló Nevares, en especial, si se considera que en medio del escándalo delchat de Telegram, el mandatario -que debe dejar su cargo este próximo viernes- emitió una orden ejecutiva con el mismo propósito. Ello, en un intento por amainar los cuestionamientos en torno al rol que jugaba Sánchez Sifonte en la toma de decisiones de su administración y tras conocerse que el abogado procuró objetar el proceso de subasta de Tu Hogar Renace y la contratación de su cliente, Gila Corporation, respectivamente, en el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Hacienda.

Según las acusaciones de un Gran Jurado, apenas 10 después de que Rosselló Nevares, Velázquez Piñol y Ávila Marrero, se pusieron de acuerdo para compartir información confidencial con el contratista, cancelar contratos vigentes y de esa forma, procurar la entrada de BDO Puerto Rico a Ases. Según la acusación, Velázquez Piñol cobraba una comisión de BDO por conseguirle contratos en estas agencias.

Un año más tarde, cuando se trabajaba el proceso de propuestas (RFP, en inglés) de Vital, Velázquez Piñol y Ávila Marrero habrían tenido discrepancias, según fuentes de El Nuevo Día. Ello, durante el proceso de licitación de Vital, supuestamente, Velázquez Piñol -pesa a la objeción de Ávila Marrero- solicitó o procuró que una aseguradora que no cumplió con los requisitos continuara en la carrera y fuera eventualmente seleccionada. Al menos tres fuentes separadas, plantean que dicho asegurador fue Triple-S.

En su declaración al mercado, Triple-S no informó cuándo podría completarse la investigación que conduce el bufete externo contratado a esos efectos.